В полиции Дубая подтвердили, что Промес находится в одном из участков. В отношении него действовало «красное» уведомление Интерпола

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес ТАСС Футбол

Квинси Промес по-прежнему находится в одном из полицейских участков Дубая.

«Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», – сказал представитель полиции в аэропорту Аль-Мактум. Сотрудники полицейского участка «Аль-Хаванидж» подтвердили, что футболист находится у них.

По словам источника ТАСС в местных органах безопасности, на момент прибытия Промеса в Дубай в отношении футболиста действовало «синее» уведомление Интерпола, которое предполагает сбор дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием. После того как нидерландский суд вынес решение по делу Промеса, статус уведомления сменился на «красный», что дает властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса – о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.

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187 комментариев
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Надо поднять то дело, когда он с обдолбанными корешами в Москве взятку ментам предлагал. Возбудить дело ретроспективно и потребовать экстрадиции в РФ.
+241
-13
+228
Кто-нибудь понимает, каким образом ответственные люди в Спартаке допустили выезд Промеса на сборы в страну, у которой договор об экстрадиции с Нидерландами?
+148
-8
+140
Ответ Genaraz
Внимание! Код красный!!!
Спартаковский ) родной )
+126
-6
+120
Ответ Pavel Tyazhev
Кто-нибудь понимает, каким образом ответственные люди в Спартаке допустили выезд Промеса на сборы в страну, у которой договор об экстрадиции с Нидерландами?
Да сами слили.
Слишком сложный кейс репутационно.
А так, не выдали, но и играть он за них больше не будет. Все довольны.
+101
-12
+89
Ответ Pavel Tyazhev
Кто-нибудь понимает, каким образом ответственные люди в Спартаке допустили выезд Промеса на сборы в страну, у которой договор об экстрадиции с Нидерландами?
Походу заколебались ЗП платить и неустойку за разрыв. Вот так все подстроили.
+89
-9
+80
Ответ Токосо Томимо
Надо поднять то дело, когда он с обдолбанными корешами в Москве взятку ментам предлагал. Возбудить дело ретроспективно и потребовать экстрадиции в РФ.
Гениально!))
+70
-2
+68
Внимание! Код красный!!!
+73
-7
+66
Человек под следствием, мотается в чужой стране под 200, куча штрафов, сбегает с места ДТП, да он реально невменько.
+61
-12
+49
Это ли не повод отправить спартак в пердив ?
+58
-21
+37
Ответ Red_Marlboro_
Это ли не повод отправить спартак в пердив ?
Экстрадировать Спартак в пердив !
+43
-13
+30
Спартачи неиронично пытаются это подать как многоходовку от клуба. Видать Промесу ещё и тормоза подрезали, чтобы он в ДТП попал. Осталось понять, каким образом в многоходовке задействован испорченный газон
+30
-4
+26
Так красиво подставиться по сути из ничего и на ровном месте.....это надо уметь, конечно)
Поехал на сборах кататься на тачке🤷‍♂️

Причём не удивлюсь что поехал чтобы купить чего-нибудь покурить, чтоб на сборах вечерком не скучать)
+16
-3
+13
Договор между ОАЭ и Нидерландами о взаимной выдаче преступников я гуглил 3 секунды. Привет юристам из великого клуба!
+12
-2
+10
Ответ trav
Хватит писать про "слили". Если бы был код красный, то его бы сразу там задержали. А так он в ДТП попал и скрылся. А потом уже полицейские увидели какая крупная рыба к ним попала. ДТП тоже менеджеры подстроили?
Это просто дополнение. Человек очевидно клинический идиот.
Спартак подшефная контора Лукойла фактически, со своей серьезной службой безопасности, которая хорошо просчитывает все подобные риски.
Если бы этот персонаж был по-настоящему ценен для них, отсекли бы всякую возможность подобного развития событий. То есть Промес никуда бы не летал.
+11
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+9
Ответ Клирик
Человек под следствием, мотается в чужой стране под 200, куча штрафов, сбегает с места ДТП, да он реально невменько.
Всё это конечно понятно, но не стоит ради плюсиков уже выдумывать несуществующие подробности)
Нигде не было информации что он гонял на тачке под 200.
А если бы попал в ДТП на такой скорости, то скорее всего был бы реально груз двести, а не в отделении полиции сидел)
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+8
Ответ CriminalJoint62
Комментарий скрыт
Согласен, решение есть отличное, посадить его в тюрьму, за его преступления
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+8
Ответ rude.
Да сами слили. Слишком сложный кейс репутационно. А так, не выдали, но и играть он за них больше не будет. Все довольны.
все так и есть. сотрудники СБ Спартака мне косвенно это подтвердили
+11
-3
+8
Если про поножовщину еще можно было перевести стрелки на то что хотят поиметь и деньги с Промеса получить, то по 228 это залет 100о из 100а. В таких количествах и столько денег фигурирует плюс прослушка означает только то, что его долго и тщательно прохлопывали. Он конечно же все понял и решил уехать обратно в Россию, в любой другой стране ЕС его бы давно журналисты сожрали и покоя бы допросы не давали, ну и депортировать легко могли. Много вопросов может быть к представителям клуба - безопасникам, спорт директору и агента игрока. Какого черта вы его на сборы повезли, а если уж повезли, то пару дней до суда не удосужились вывезти в Москву
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Скоро можно еще одни альтернативные игры открывать - игры для спортсменов-сидельцев. Ну это в дополнении к играм, где разрешен допинг. Недавно такие анонсировали.

Промес будет участвовать в многоборье - пушинг, дрифт, бои на ножах :)
+8
-1
+7
Ответ Токосо Томимо
Надо поднять то дело, когда он с обдолбанными корешами в Москве взятку ментам предлагал. Возбудить дело ретроспективно и потребовать экстрадиции в РФ.
Гражданина Нидерландов скорее депортируют на родину.
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0
+7
Нельзя оправдывать преступления спортивными достижениями и принадлежностью к клубу. Как болельщик Спартака, не расстроюсь, если такой персонаж получит по заслугам. Футбол - это работа, не имеющая особой социальной значимости, чтобы был хотя бы условный повод защищать игрока.
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Промес оказался конечно знатным беспередельшиком. Ну чтож, теперь огребёт по полной.
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Не , ну руководство Зенита прям на высоте. Взять под арест в ОАЭ Промеса, уничтожить газон на арене Спартака. Что еще ждать в этой предсезонке? Подписание Абаскаля за счет газпрома еще на 3 года?
+7
-2
+5
Ответ CriminalJoint62
Комментарий скрыт
Конечно… раз есть дочь, то можно тыкать в людей ножом и связываться с наркотой)
+7
-2
+5
Ответ Заяцволк
Экстрадировать Спартак в пердив !
В чемпионат Нидерландов
+6
-2
+4
Что так все переживают за наркодилера? Что заслужил, то и получил.
+5
-1
+4
Ответ CriminalJoint62
Комментарий скрыт
Конечно должно. И Нидерланды похоже его нашли.
+4
0
+4
Даже я лежа на диване, мог бы посоветовать в день приговора, известный всем вплоть до часа, собрать его и отправить в РФ ко всем защитникам. Но это Спартак, там так не думали
+3
0
+3
Ответ rude.
Да сами слили. Слишком сложный кейс репутационно. А так, не выдали, но и играть он за них больше не будет. Все довольны.
Хватит писать про "слили". Если бы был код красный, то его бы сразу там задержали. А так он в ДТП попал и скрылся. А потом уже полицейские увидели какая крупная рыба к ним попала. ДТП тоже менеджеры подстроили?
+5
-2
+3
Код был не красный, а красно-белый ))
+3
0
+3
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