В полиции Дубая подтвердили, что Промес находится в одном из участков. В отношении него действовало «красное» уведомление Интерпола
Квинси Промес по-прежнему находится в одном из полицейских участков Дубая.
«Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», – сказал представитель полиции в аэропорту Аль-Мактум. Сотрудники полицейского участка «Аль-Хаванидж» подтвердили, что футболист находится у них.
По словам источника ТАСС в местных органах безопасности, на момент прибытия Промеса в Дубай в отношении футболиста действовало «синее» уведомление Интерпола, которое предполагает сбор дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием. После того как нидерландский суд вынес решение по делу Промеса, статус уведомления сменился на «красный», что дает властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия.
Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.
На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса – о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.
Слишком сложный кейс репутационно.
А так, не выдали, но и играть он за них больше не будет. Все довольны.
Поехал на сборах кататься на тачке🤷♂️
Причём не удивлюсь что поехал чтобы купить чего-нибудь покурить, чтоб на сборах вечерком не скучать)
Спартак подшефная контора Лукойла фактически, со своей серьезной службой безопасности, которая хорошо просчитывает все подобные риски.
Если бы этот персонаж был по-настоящему ценен для них, отсекли бы всякую возможность подобного развития событий. То есть Промес никуда бы не летал.
Нигде не было информации что он гонял на тачке под 200.
А если бы попал в ДТП на такой скорости, то скорее всего был бы реально груз двести, а не в отделении полиции сидел)
Промес будет участвовать в многоборье - пушинг, дрифт, бои на ножах :)