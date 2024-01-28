Актер из «Слова пацана» – на вопрос о том, чушпаны ли Бах и Коу: «Да. Недопустимо, чтобы российские спортсмены выступали под белым флагом»

Теги Себастьян Коу Томас Бах кино Гонка звезд Биатлон

Актер Никита Манец согласился с тем, что Томас Бах и Себастьян Коу – «чушпаны».

Манец известен по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». 

Актер принял участие в биатлонной «Матч ТВ Гонке звезд», где выступил в эстафете в команде с Натальей Сорокиной. Они прошли в финал и заняли там 6-е место. 

– Полуфинал вы затащили буквально на коленях – доползли до финиша. Как так получилось?

– У меня просто не было времени вставать. Я обернулся и увидел, что время поджимает, соперник очень близко. В итоге дополз буквально из последних сил и занял второе место в полуфинале.

– Как оцените этот опыт в биатлоне?

– Мне понравилось. Все было круто: постреляли, покатались, познакомились со спортсменами, со звездами, с космонавтами, певцами. Очень рад такому опыту, рад, что представилась такая возможность.

Пока не знаю, продолжу ли кататься на лыжах. Надо отойти от соревнований. Ног не чувствую, стою еле‑еле.

– Как относитесь к тому, что российские легкоатлеты и другие спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях?

– Я слышал все эти истории про то, что не пускают, про допинги, вот это все… Я считаю, что недопустимо, чтобы российские спортсмены выступали под белым флагом.

Россияне на первых местах всегда! Так вот, стоять на первом месте с белым флагом, да еще и не под свой гимн... Не знаю.

– Получается, что Томас Бах (глава МОК) и Себастьян Коу (глава World Athletics) – чушпаны?

– Да, – сказал Манец. 

40 комментариев
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спасибо за авторитетное мнение.
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Авторов таких новостей нужно ссаными тряпками гнать с ресурса вместе с редакторами, а им, наоборот, деньги за это платят 😂 чУдное время
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"Слышал все эти истории,... про допинги...Россияне на первых местах всегда!" - Боже! Что это было?
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+44
Актер из «Джентльменов удачи» – на вопрос о том, редиски ли Бах и Коу.
Актер из «Самолет летит в Россию» – на вопрос о том, свилоги ли Бах и Коу.
Актер из «Любовь и голуби» – на вопрос о том, сучки крашеные ли Бах и Коу.
Актер из «Афони» – на вопрос о том, титьки тараканьи ли Бах и Коу.
и другие важные новости
+30
0
+30
Ч. – это подростки, которые не входили в подростковые полукриминальные сообщества (группировки), что были широко распространены в гг. Казани, Набережных Челнах и др. районах Татарстана 1970 – 1990-х гг. ХХ в.

Люди думают, что как-то оскорбляют, но по факту расписываются только в своей необразованности.
+27
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+26
Авторитетное мнение подъехало. Бах с Коу небось сильно расстроились
+29
-4
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А вот и дно
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Тебя самого отшили…слово чушпана не катит
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У кого ещё спросят? Шахтёра, танцора или экономиста?
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А допинг жрать допустимо?
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Да, чего уж там! Дамы и господа из Матч! Смотайтесь в куда нибудь в глубинку нашей необъятной страны, где дед Вася и баба Маша топят печки дровами и в сортир во двор ходят. Их мнение спросите. И обязательно в эфир. С Богом!
+9
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+7
Ответ Groznyi2024
Он не автор, автор там Адидас был) Держу в курсе
тем более.
задолбали уже у всяких чушпанов новости для спорта спрашивать...
+6
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+6
Ответ Indurain Larraya
Актер из «Джентльменов удачи» – на вопрос о том, редиски ли Бах и Коу. Актер из «Самолет летит в Россию» – на вопрос о том, свилоги ли Бах и Коу. Актер из «Любовь и голуби» – на вопрос о том, сучки крашеные ли Бах и Коу. Актер из «Афони» – на вопрос о том, титьки тараканьи ли Бах и Коу. и другие важные новости
))))) Не хотите поработать спортивным журналистом? Да можно и не спортивным.)) Судя по Вашему комментарию - у Вас с фантазией куда лучше дела обстоят. )
+6
0
+6
Когда уже этот хайп канет в лету
+6
-1
+5
Ответ R Kukhov
А допинг жрать допустимо?
Это подарок за голодное наследие тысячелетий в России .
+4
0
+4
Ответ Indurain Larraya
Актер из «Джентльменов удачи» – на вопрос о том, редиски ли Бах и Коу. Актер из «Самолет летит в Россию» – на вопрос о том, свилоги ли Бах и Коу. Актер из «Любовь и голуби» – на вопрос о том, сучки крашеные ли Бах и Коу. Актер из «Афони» – на вопрос о том, титьки тараканьи ли Бах и Коу. и другие важные новости
Актеры Иван Васильевич меняет профессию о том, смердячие ли псы ли Бах и Коу?
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В конце концов Манец сам оказался чушпаном.
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Позорище! Каким уровнем интеллекта нужно обладать для таких вопросов бл
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Пробивают дно с этим "Словом пацана"
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Только чуш....такие новости на на спортивном сайте могут публиковать.
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Продюсеры этого сериала надеюсь оплачивают Спортсу пиар данного кино продукта.
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Значит нормальные пацаны))
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Кринге конечно, когда взрослые люди пародируют 12 летних детей
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возьмите интервью у Пистолетова
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А этот клоун представляет себе, что значит пробежать 800 метров, хотя бы за 2 минуты? Снялся в сериале, стал звездой и судит о людях, которым в подметки не годится.
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Экспертное мнение, которого нам так не хватало
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Тилюли попутали!
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В принципе не удивлён, что подобное спросил кто-то с Манделаки ТВ, а Спортс по классике подобрал огрызок и доел, ведь трафик не пахнет.
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Это уровень российского тв и спорта
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И главное- все за счет бюджета 🤣🤣🤣🤣 смсками не забыть собрать денег на лечение, потом
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