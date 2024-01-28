Актер из «Слова пацана» – на вопрос о том, чушпаны ли Бах и Коу: «Да. Недопустимо, чтобы российские спортсмены выступали под белым флагом»
Актер Никита Манец согласился с тем, что Томас Бах и Себастьян Коу – «чушпаны».
Манец известен по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Актер принял участие в биатлонной «Матч ТВ Гонке звезд», где выступил в эстафете в команде с Натальей Сорокиной. Они прошли в финал и заняли там 6-е место.
– Полуфинал вы затащили буквально на коленях – доползли до финиша. Как так получилось?
– У меня просто не было времени вставать. Я обернулся и увидел, что время поджимает, соперник очень близко. В итоге дополз буквально из последних сил и занял второе место в полуфинале.
– Как оцените этот опыт в биатлоне?
– Мне понравилось. Все было круто: постреляли, покатались, познакомились со спортсменами, со звездами, с космонавтами, певцами. Очень рад такому опыту, рад, что представилась такая возможность.
Пока не знаю, продолжу ли кататься на лыжах. Надо отойти от соревнований. Ног не чувствую, стою еле‑еле.
– Как относитесь к тому, что российские легкоатлеты и другие спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях?
– Я слышал все эти истории про то, что не пускают, про допинги, вот это все… Я считаю, что недопустимо, чтобы российские спортсмены выступали под белым флагом.
Россияне на первых местах всегда! Так вот, стоять на первом месте с белым флагом, да еще и не под свой гимн... Не знаю.
– Получается, что Томас Бах (глава МОК) и Себастьян Коу (глава World Athletics) – чушпаны?
– Да, – сказал Манец.
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Люди думают, что как-то оскорбляют, но по факту расписываются только в своей необразованности.
задолбали уже у всяких чушпанов новости для спорта спрашивать...