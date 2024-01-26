Пальто из «Слова пацана» и блогер-миллионник Субо потренировались с «Зенитом»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия кино Субо Мамедов Леон Кемстач Футбол

Актер из «Слова пацана» и блогер-миллионник поучаствовали в тренировке «Зенита».

Видеоблогер Субо Мамедов (12,6 млн подписчиков в инстаграме) и актер Леон Кемстач, сыгравший в сериале Пальто, 26 января приняли участие в вечернем занятии сине-бело-голубых.

Перед началом тренировки главный тренер «Зенита» Сергей Семак представил команде Леона и Субо и предложил им пройти через традиционный тоннель.

Кемстач и Мамедов размялись вместе с футболистами, сыграли в теннисбол и приняли участие в серии квадратов. После завершения занятия блогер и актер приняли участие в товарищеском матче вместе с тренерским и медицинским штабами.

Фото: fc-zenit.ru

– Леон, как ощущения? Как впечатления от тренировки?

– Очень круто! Тренировки по-настоящему интенсивные, и очень классно, что все в команде ведут себя не как коллеги по работе, а как настоящие друзья – все играют, очень классная атмосфера! Не могу сказать, что я футболист, но максимально постарался что-то показать. А так атмосфера сама за себя говорит.

– Были ли сегодня какие-нибудь шутки, упоминания сериала? Как ребята себя вели, узнав, что к ним приехала такая звезда?

– Они сами звезды! Пару раз называли меня Пальто, несколько раз включали песни из сериала.

– Какие ощущения после приветственного тоннеля?

– Классно! Думаю, каждый должен пройти такое испытание. Мне понравилось!

– Какое место в вашей жизни занимает «Зенит»? Есть ли у вас любимые игроки?

– Я в своей жизни особо никогда не следил за футболом, но «Зенит» – в любом случае моя команда. Я несколько раз ездил на стадион с дядей – он большой фанат. Вместе с ним мы смотрели матчи. Если футбол, то «Зенит»!

– Если вам вдруг представится возможность сыграть какого-нибудь футболиста, кто бы это мог быть?

– Может и придется сыграть! Наверное, кого-то, кто на меня похож, – рассказал актер.

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21 комментарий
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Шуты
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Семак- вылитый Кологривый!
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Кроме как «Пальто» человека никто не знает, хоть бы имя в заголовке написали
Но кто такой субо?
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Пацаны всё Семаку и Семак всё пацанам
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Пальто должен быть болельщиком ЦСКА) конь в пальто
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Ответ bostonKG
Семак- вылитый Кологривый!
всегда, когда вижу в интернете его фамилию, то читаю ее как "кал игривый". ничего не могу с собой поделать(
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У Алипа явно к смугленькому что-то личное
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Ответ atomio
Пальто из «Слова пацана» (с) мда. это как "пчёла из Бригады", многие всю жизнь так и не помнят а как действительно зовут актёра.
Павел Майков и сейчас снимается в комедиях
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Абдурозик потренировался с Альнасером
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Ответ bostonKG
Семак- вылитый Кологривый!
Кащей который?🤭
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Пальто многовато стало - и песни поет, и в футбол играет. Прямо везде. Надоест людям так.
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зенит в погоне за ,,народностью,, пробил очередное дно. Ещё больше от вас тошнить стало.
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Субутекс, Веганская дублёнка и Пальто.
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Это он так быстро в колонии отсидел?Круто
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Плащ не пришёл на встречу?
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Пальто из «Слова пацана» (с)

мда. это как "пчёла из Бригады", многие всю жизнь так и не помнят а как действительно зовут актёра.
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зенит, вы бы хоть немного проверяли, кого зовете. пусть и ради медиа-активностей, с целью привлечения новых молодых болельщиков/зрителей.

https://www.youtube.com/watch?v=rV2urcAys2g&ab_channel=%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%94%D0%AB%D0%A7
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Кайф а не новость
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