Пальто из «Слова пацана» и блогер-миллионник Субо потренировались с «Зенитом»

Актер из «Слова пацана» и блогер-миллионник поучаствовали в тренировке «Зенита».

Видеоблогер Субо Мамедов (12,6 млн подписчиков в инстаграме) и актер Леон Кемстач, сыгравший в сериале Пальто, 26 января приняли участие в вечернем занятии сине-бело-голубых.

Перед началом тренировки главный тренер « » представил команде Леона и Субо и предложил им пройти через традиционный тоннель.

Кемстач и Мамедов размялись вместе с футболистами, сыграли в теннисбол и приняли участие в серии квадратов. После завершения занятия блогер и актер приняли участие в товарищеском матче вместе с тренерским и медицинским штабами.

Фото: fc-zenit.ru

– Леон, как ощущения? Как впечатления от тренировки?

– Очень круто! Тренировки по-настоящему интенсивные, и очень классно, что все в команде ведут себя не как коллеги по работе, а как настоящие друзья – все играют, очень классная атмосфера! Не могу сказать, что я футболист, но максимально постарался что-то показать. А так атмосфера сама за себя говорит.

– Были ли сегодня какие-нибудь шутки, упоминания сериала? Как ребята себя вели, узнав, что к ним приехала такая звезда?

– Они сами звезды! Пару раз называли меня Пальто, несколько раз включали песни из сериала.

– Какие ощущения после приветственного тоннеля?

– Классно! Думаю, каждый должен пройти такое испытание. Мне понравилось!

– Какое место в вашей жизни занимает «Зенит»? Есть ли у вас любимые игроки?

– Я в своей жизни особо никогда не следил за футболом, но «Зенит» – в любом случае моя команда. Я несколько раз ездил на стадион с дядей – он большой фанат. Вместе с ним мы смотрели матчи. Если футбол, то «Зенит»!

– Если вам вдруг представится возможность сыграть какого-нибудь футболиста, кто бы это мог быть?

– Может и придется сыграть! Наверное, кого-то, кто на меня похож, – рассказал актер.