Дзюба о том, чем займется после завершения карьеры: «Может, в кино пойду. У меня неплохие данные для того, чтобы стать актером»

Артем Дзюба допустил, что станет актером после завершения карьеры в футболе.

– После завершения карьеры игрока будешь тренером?

– Попробую стать тренером, возможно. Или, может быть, в кино пойду… Посмотрим. Мне кажется, у меня неплохие данные для того, чтобы стать актером.

– Так ты же уже начал – и «Конец славы» выйдет, и короткометражка «Хейт» была.

– Это все‑таки эпизодическая роль получилась. Но это был интересный опыт, большое спасибо Максиму Лагашкину, который меня все‑таки уговорил, и всей его команде. Мне тяжело что‑то новое дается, но получилось очень интересно. Мне понравилось, там я чувствую себя комфортно, – сказал нападающий « ».

Деревянко о съемках с Дзюбой в фильме «Конец Славы»: «Очень артистичный человек, многое может. Его будут ждать театральные площадки»