Дзюба о том, чем займется после завершения карьеры: «Может, в кино пойду. У меня неплохие данные для того, чтобы стать актером»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба допустил, что станет актером после завершения карьеры в футболе.

– После завершения карьеры игрока будешь тренером?

– Попробую стать тренером, возможно. Или, может быть, в кино пойду… Посмотрим. Мне кажется, у меня неплохие данные для того, чтобы стать актером.

– Так ты же уже начал – и «Конец славы» выйдет, и короткометражка «Хейт» была.

– Это все‑таки эпизодическая роль получилась. Но это был интересный опыт, большое спасибо Максиму Лагашкину, который меня все‑таки уговорил, и всей его команде. Мне тяжело что‑то новое дается, но получилось очень интересно. Мне понравилось, там я чувствую себя комфортно, – сказал нападающий «Локомотива».

Деревянко о съемках с Дзюбой в фильме «Конец Славы»: «Очень артистичный человек, многое может. Его будут ждать театральные площадки»

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123 комментария
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Короткометражки - точно его стихия 💦
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к сожалению для Дзюбы, эра молодежных комедий по типу "Американского пирога" давно закончилась. Больше его таланты некуда пристроить))
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Ответ JuVero
к сожалению для Дзюбы, эра молодежных комедий по типу "Американского пирога" давно закончилась. Больше его таланты некуда пристроить))
В Brazzers его таланты можно пристроить)
+42
-6
+36
Ответ seppblatter@mail.ru
Почему голого Артема не наказали за его вечеринку, а одетого Филлипа измучили? Этот вопрос не дает мне покоя уже две недели.
Тебе пора что-то менять в жизни, если тебе ЭТО покоя не дает
+52
-19
+33
Почему голого Артема не наказали за его вечеринку, а одетого Филлипа измучили? Этот вопрос не дает мне покоя уже две недели.
+44
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+29
в роли дерева или скамьи
+23
-5
+18
Ответ Winter Soldier
Тебе пора что-то менять в жизни, если тебе ЭТО покоя не дает
Ок. Так почему не наказали?
+29
-12
+17
Ответ Зелёный гопник
Короткометражки - точно его стихия 💦
"Бонжур Артём!" отреагировал в соцсетях пользователь Пьер Вудман
+17
-1
+16
Ответ Зелёный гопник
Короткометражки - точно его стихия 💦
Вы зря смеетесь, полностью его "эпохальное" видео - я посмотрел как раз на американском порно-сайте... Правда... он оказался в секции "геи", но зато по запросу Dzyuba. То есть, раскрутка "имени" - уже идет полным ходом...
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В фильме Возвращение рукаку.
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Ответ Чернокожий
Комментарий удален модератором
Тут уже депутаты все роли заняли
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Про порно и вебкам уже пошутили? За кем очередь занимать для этой шутки?)
+9
-2
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Ответ Картман
Вы зря смеетесь, полностью его "эпохальное" видео - я посмотрел как раз на американском порно-сайте... Правда... он оказался в секции "геи", но зато по запросу Dzyuba. То есть, раскрутка "имени" - уже идет полным ходом...
Зачем ты это сделал, Эрик?
+8
-2
+6
фильмография Дзюбы

конец Артёма
хейт
конец славы
+10
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+6
Ответ Перстень Уэстбрука
Экранная пара с Евой Эльфи? Или он предпочитает без посторонних?
Азмун
+10
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Маркус Дюпри напрягся.
+6
-1
+5
Ответ seppblatter@mail.ru
Почему голого Артема не наказали за его вечеринку, а одетого Филлипа измучили? Этот вопрос не дает мне покоя уже две недели.
простоФиля "не в Ту дверь зашёл",а Дзюба открыл эту дверь своими руками..😁
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Ахах))) видели мы уже тебя в кино
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Если он о данных для актёра кино для взрослых, то вполне может и попробовать себя на этом поприще...
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Артём, камера тебе в руку:)
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Ответ Alexshara
ну, а что? помню В Джонс шикарно засветился у Г Риччи в "карты/деньги/2ствола", может адаптированный римейк))
А где он второй ствол возьмет? ЛВС в Китай уехал.
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Сам сценарист, сам режиссер, сам актер. Дебютная работа много шума наделала
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Совсем Артём не уважает актёров, если думает, что в кино можно "пойти", просто захотев.
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Конец славы или болт-кладенец
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Ответ Homelender_666
В Brazzers его таланты можно пристроить)
Его не возьмут после его высказываний , а вот PornoHab вполне может пригласить
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В труппу Александра Невского.
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-1
+2
Онлифанс 😂
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0
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"Саня,Лёня и Артём могут замутить втроём..Дзюба,Слуцкий,Мостовой..фильм и пошлый-и смешной..и мутить и веселиться,а потом,втроём-лечиться! не пропадёт их скорбный труд..в честь них-палату назовут.."три тополя на Плющихе"..🌈😁🤡🤕
+2
0
+2
Ответ Юрий Плотников
У Фили хобот перьями прикрыт был,😁
У Фили точно хобот, а не мохнатка?
+3
-1
+2
Дзюнька-золотая ручка!
+3
-2
+1
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