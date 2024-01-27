Экс-игрок «Амкара» и «Нижнего Новгорода» Комолов перешел в «Чисто Питер»
Павел Комолов перешел в медиафутбольный клуб «Чисто Питер».
Об этом сообщили сосцсети клуба.
Полузащитник выступал в РПЛ за «Амкар» и «Енисей».
Последним профессиональным клубом был «Нижний Новгород», с которым Комолов вышел в РПЛ в 2021-м.
«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга.
— Мишка Тихонов еще к нам пришел. Я его и по Хабаровску, и по «Химкам» знаю. Главное качество — неуступчивость. Боец. Он в обойме, а там будем смотреть.
Последним клубом 25‑летнего полузащитника была «Родина».