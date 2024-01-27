Экс-игрок «Амкара» и «Нижнего Новгорода» Комолов перешел в «Чисто Питер»

Павел Комолов перешел в медиафутбольный клуб «Чисто Питер».

Об этом сообщили сосцсети клуба.

Полузащитник выступал в РПЛ за «Амкар» и «Енисей».

Последним профессиональным клубом был «Нижний Новгород», с которым Комолов вышел в РПЛ в 2021-м.

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга.