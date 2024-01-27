Экс-игрок «Амкара» и «Нижнего Новгорода» Комолов перешел в «Чисто Питер»

Теги Амкар премьер-лига Россия Енисей Павел Комолов Пари НН Winline Медиалига трансферы Чисто Питер Медиафутбол

Павел Комолов перешел в медиафутбольный клуб «Чисто Питер».

Об этом сообщили сосцсети клуба.

Полузащитник выступал в РПЛ за «Амкар» и «Енисей».

Последним профессиональным клубом был «Нижний Новгород», с которым Комолов вышел в РПЛ в 2021-м.

«Чисто Питер» – медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга.

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1 комментарий
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Сергей Юран о сыне бывшего капитана московского «Спартака» Андрея Тихонова:
— Мишка Тихонов еще к нам пришел. Я его и по Хабаровску, и по «Химкам» знаю. Главное качество — неуступчивость. Боец. Он в обойме, а там будем смотреть.

Последним клубом 25‑летнего полузащитника была «Родина».
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