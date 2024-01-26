Экс-форвард «Чисто Питер» Гасилин перешел в «Родину Медиа»

Алексей Гасилин присоединился к «Родине Медиа».

Ранее форвард покинул «Чисто Питер», в составе которого он провел четвертый сезон Winline Медиалиги.

«Мы общались с Алексеем еще в прошлом году после его ухода из «Чисто Питер». Гас связался со мной, мы поговорили и поняли, что можем быть друг другу полезны в 2024 году.

Я считаю, что это хорошее медийное усиление и футбольное тоже. Естественно, не сейчас, а когда он восстановится после травмы и наберет форму. Пусть это и произойдет ближе к осени, но мы готовы ждать и работать над этим вместе!» – рассказал президент «Родины Медиа» Текила в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.