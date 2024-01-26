Экс-форвард «Чисто Питер» Гасилин перешел в «Родину Медиа»

Теги Алексей Гасилин Winline Медиалига Родина Медиа трансферы «T-Killah» Александр Тарасов Чисто Питер Медиафутбол

Алексей Гасилин присоединился к «Родине Медиа».

Ранее форвард покинул «Чисто Питер», в составе которого он провел четвертый сезон Winline Медиалиги.

«Мы общались с Алексеем еще в прошлом году после его ухода из «Чисто Питер». Гас связался со мной, мы поговорили и поняли, что можем быть друг другу полезны в 2024 году.

Я считаю, что это хорошее медийное усиление и футбольное тоже. Естественно, не сейчас, а когда он восстановится после травмы и наберет форму. Пусть это и произойдет ближе к осени, но мы готовы ждать и работать над этим вместе!» – рассказал президент «Родины Медиа» Текила в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий