35-летний Дядюн готов возобновить карьеру: «Воспитаю детей, буду тренироваться и через 2-3 года вернусь, может»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Владимир Дядюн Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Экс-форвард «Рубина» и «Динамо» Владимир Дядюн хочет вернуться в большой футбол.

«Все реально. Воспитаю детей,  буду чаще тренироваться и года через 2-3, может, вернусь.

Уровень интенсивности тренировок в «Чисто Питер» сильно вырос, это способствует развитию команды и всех игроков.

Рано говорить о моих кондициях, чтобы вернуть их нужно полтора месяца», – сказал Дядюн.

Последним профессиональным клубом в карьере нападающего был «Факел», за который он выступал в Первой лиге в 2022 году.

Летом 2023-го он присоединился к «Чисто Питер» – медиафутбольному клубу из Санкт-Петербурга.

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9 комментариев
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Природа настолько очистилась, что даже на сухостое стали надуваться смолистые почки...
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Видимо, это и есть те самые "молодые перспективные игроки", про которых так долго говорили большеви... Все, кому не лень, говорили. ))
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Он даже уровень медиа лиги не тянет
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Детей воспитаю, поиграю. Потом внуков воспитаю, поиграю.
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Ходили слухи, что этот форвард даже голы забивал, один или два
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Дядюн даже в Медиалиге ничего не показал. Куда там проф. футбол через 3 года.
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Ответ Eric_Cartman
Ходили слухи, что этот форвард даже голы забивал, один или два
как то он за Рубин 7 закинул в одном сезоне. Еще он лучший бомбардир и игрок Универсиады 2013
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