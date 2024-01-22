35-летний Дядюн готов возобновить карьеру: «Воспитаю детей, буду тренироваться и через 2-3 года вернусь, может»

Экс-форвард «Рубина» и «Динамо» Владимир Дядюн хочет вернуться в большой футбол.

«Все реально. Воспитаю детей, буду чаще тренироваться и года через 2-3, может, вернусь.

Уровень интенсивности тренировок в « » сильно вырос, это способствует развитию команды и всех игроков.

Рано говорить о моих кондициях, чтобы вернуть их нужно полтора месяца», – сказал .

Последним профессиональным клубом в карьере нападающего был «Факел», за который он выступал в Первой лиге в 2022 году.

Летом 2023-го он присоединился к «Чисто Питер» – медиафутбольному клубу из Санкт-Петербурга.