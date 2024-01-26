«Если финансы не позволяют играть в профессиональном чемпионате, то пусть футболисты развиваются в МФЛ». Тарханов о СКА в Медиалиге

Теги СКА Ростов Александр Тарханов Вторая лига Б Василий Вакуленко Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Александр Тарханов высказался об участии СКА Ростов в Winline Медиалиге.

«Хотят играть – пусть играют. Медиалига – тоже интересный турнир. Жизнь покажет, правильное ли решение принял Баста.

Если финансы не позволяют клубу играть в профессиональном чемпионате, то пусть футболисты развиваются в Медиалиге», – заявил Тарханов.

Ранее стало известно, что Баста перевел СКА Ростов из ФНЛ в Медиалигу.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Танцы в Тиктоке отличное развитие талантов дают ))
+1
0
+1
А можно и в Дом 2 в футбол играть.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий