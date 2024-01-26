«Если финансы не позволяют играть в профессиональном чемпионате, то пусть футболисты развиваются в МФЛ». Тарханов о СКА в Медиалиге

Александр Тарханов высказался об участии СКА Ростов в Winline Медиалиге.

«Хотят играть – пусть играют. Медиалига – тоже интересный турнир. Жизнь покажет, правильное ли решение принял Баста.

Если финансы не позволяют клубу играть в профессиональном чемпионате, то пусть футболисты развиваются в Медиалиге», – заявил Тарханов.

Ранее стало известно, что Баста перевел СКА Ростов из ФНЛ в Медиалигу.