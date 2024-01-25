«Ждем дня, когда и остальные красно-синие функционеры перейдут в медиафутбол, чтобы соревноваться с нами, а не «Спартаком». «Народная Команда» об участии ростовского СКА в Медиалиге

«Народная Команда» рада появлению СКА Ростов-на-Дону Басты в Winline Медиалиге.

«Выражаем благодарность Вакуленко Василию Михайловичу за вклад в развал профессионального футбола под брендом ЦСКА путем расформирования профессиональной команды СКА Ростов-на-Дону!

Понимаем, что решение о снятии команды с первенства ФНЛ-2 далось не просто, но мы рады, что вы выбрали такой путь и очистили такой значимый для красно-синего лагеря город, как Ростов-на-Дону, от профессионального армейского футбола!

Ждем того дня, когда и остальные красно-синие функционеры сдадутся и перейдут в медийный футбол, чтобы соревноваться с нами, а не с московским «Спартаком»!

Добро пожаловать в медиафутбол, Василий Михайлович! С нас ящичек пивка при первой встрече», – написали в клубном телеграм-канале.

Ранее Баста анонсировал участие ростовского СКА в новом сезоне .

« » – медиафутбольный клуб, созданный болельщиками московского «Спартака» осенью 2022 года.