«Ждем дня, когда и остальные красно-синие функционеры перейдут в медиафутбол, чтобы соревноваться с нами, а не «Спартаком». «Народная Команда» об участии ростовского СКА в Медиалиге

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия СКА Ростов Вторая лига Б Василий Вакуленко Winline Медиалига Народная Команда Вторая лига А Медиафутбол

«Народная Команда» рада появлению СКА Ростов-на-Дону Басты в Winline Медиалиге.

«Выражаем благодарность Вакуленко Василию Михайловичу за вклад в развал профессионального футбола под брендом ЦСКА путем расформирования профессиональной команды СКА Ростов-на-Дону!

Понимаем, что решение о снятии команды с первенства ФНЛ-2 далось не просто, но мы рады, что вы выбрали такой путь и очистили такой значимый для красно-синего лагеря город, как Ростов-на-Дону, от профессионального армейского футбола!

Ждем того дня, когда и остальные красно-синие функционеры сдадутся и перейдут в медийный футбол, чтобы соревноваться с нами, а не с московским «Спартаком»!

Добро пожаловать в медиафутбол, Василий Михайлович! С нас ящичек пивка при первой встрече», – написали в клубном телеграм-канале.

Ранее Баста анонсировал участие ростовского СКА в новом сезоне Winline Медиалиги.

«Народная команда» – медиафутбольный клуб, созданный болельщиками московского «Спартака» осенью 2022 года.

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8 комментариев
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Хорошо потроллили красно-синих друзей ))
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Очистили город от профессионального футбола. Так себе достижение :))
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Ау, блин, какой «профессиональный армейский футбол»?

Заканчивайте курить, товарищи, 2024 год на дворе.
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Зашёл на паблик клуба. Там просто жесть, болельщики порвать хотят Васю.
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«Народный отстой» с пивком )
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