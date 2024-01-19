Денис Давыдов: «Не понимаю критиков медиафутбола. Здесь ты можешь оставаться в игре в любом возрасте, развиваться, зарабатывать»

Денис Давыдов ответил критикам медийного футбола.

– Если будет предложение от профессиональной команды, ты пойдешь?

– Варианты найти можно. Вопрос другой: к какому тренеру, в какую команду? Это будет ключевое решение.

– Ты хочешь играть только в РПЛ?

– Нет. Все зависит от меня, моей формы. Так всегда было, есть и будет.

– Чем медиафутбол круче профессионального?

– Я был в «Броуках», сейчас в « ». С этого сезона в команде все изменилось: больше не будет, что ты приезжаешь только на игры, без тренировок. Все ребята обязательно приезжают, готовятся. Медиафутбол растет с каждым годом. Я не знаю, как у «Амкала» и 2Drots, но подготовка серьезная. Да, чего-то не хватает, чтобы дотянуться даже до вторых профессиональных лиг.

Медиафутбол стремительно развивается. Здесь – открытость, все свободно. Я могу сказать, что мне не нравится – наигранность. Люди хотят хайпануть. Но чтобы добиться какого-то прогресса в медиа, ты должен делать это искренне. Как только ты это делаешь специально на камеру, то со стороны это выглядит смешно.

– Ты понимаешь людей, которые критикуют медиафутбол?

– Нет, не понимаю. Я где-то читал, что Вадим Евсеев сказал: «Если бы после моей карьеры был медиафутбол, то я бы продлил жизнь в футболе». Я абсолютно такого же мнения. У всех бывают разные ситуации в жизни.

В медиафутболе есть возможность оставаться в футболе в любом возрасте. Развиваться, зарабатывать. Я обеими руками за медиафутбол. Спасибо президенту МФЛ, всем причастным, – сказал экс-форвард «Спартака», выступающий сейчас за «Народную Команду».