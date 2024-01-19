Денис Давыдов: «Не понимаю критиков медиафутбола. Здесь ты можешь оставаться в игре в любом возрасте, развиваться, зарабатывать»
Денис Давыдов ответил критикам медийного футбола.
– Если будет предложение от профессиональной команды, ты пойдешь?
– Варианты найти можно. Вопрос другой: к какому тренеру, в какую команду? Это будет ключевое решение.
– Ты хочешь играть только в РПЛ?
– Нет. Все зависит от меня, моей формы. Так всегда было, есть и будет.
– Чем медиафутбол круче профессионального?
– Я был в «Броуках», сейчас в «Народной Команде». С этого сезона в команде все изменилось: больше не будет, что ты приезжаешь только на игры, без тренировок. Все ребята обязательно приезжают, готовятся. Медиафутбол растет с каждым годом. Я не знаю, как у «Амкала» и 2Drots, но подготовка серьезная. Да, чего-то не хватает, чтобы дотянуться даже до вторых профессиональных лиг.
Медиафутбол стремительно развивается. Здесь – открытость, все свободно. Я могу сказать, что мне не нравится – наигранность. Люди хотят хайпануть. Но чтобы добиться какого-то прогресса в медиа, ты должен делать это искренне. Как только ты это делаешь специально на камеру, то со стороны это выглядит смешно.
– Ты понимаешь людей, которые критикуют медиафутбол?
– Нет, не понимаю. Я где-то читал, что Вадим Евсеев сказал: «Если бы после моей карьеры был медиафутбол, то я бы продлил жизнь в футболе». Я абсолютно такого же мнения. У всех бывают разные ситуации в жизни.
В медиафутболе есть возможность оставаться в футболе в любом возрасте. Развиваться, зарабатывать. Я обеими руками за медиафутбол. Спасибо президенту МФЛ, всем причастным, – сказал экс-форвард «Спартака», выступающий сейчас за «Народную Команду».
Более того в чем концепция медиалиги? Пригласить сбитых летчиков, как Денис Давыдов? А чем это отличается от Второй лиги? Кроме раздутого хайпа
Да есть всякие челленджи и изменённые правила. Это делает игру интереснее? Наверное, да.
Но в целом уровень лиги слабый и сама лига не представляет интереса для большинства людей, ибо на кого там смотреть? Кто те самые медиа, про которые сказано в названии?
Денис Давыдов, Анатолий Катрич или Алексей Гасилин?
Более того, самые популярные клубы лиги и без нее бы могли существовать, что в принципе и было раньше. Тот же Амкал играл различные выездные матчи, на которые ходили люди.
Чтобы не было негатива к медиафутболу не нужно его пиарить так сильно. Не нужно публиковать цитаты откровенных ноунеймов. Спортс же не публикует вырезки из интервью игроков Торпедо Владимир. А тут личности ещё меньшего масштаба
А причем тут Гасилин или Давыдов? Медиа - известные так или иначе личности. Это многие с Матча. Это условные Текила, Герман, Миллер и тд. Да, тут все пытаются душнить, но в своей сфере и в интернете это более чем известные люди. Особенно Герман, который чуть ли не в одиночку в принципе запустил в своё время все эту движуху. Ключевой концепт медиа - наличие медийки. Ютубы, инстаграмы и прочее для популяризации и монетизации проектов и привлечения спонсоров.
Амкал да, играл, но они хотели развиваться, зарабатывать, соревноваться.
Спортс не публикует игроков Торпедо Владимир, потому что на них всем все равно. Абсолютно. Они соберут 2-3 комментария. Новости из медиалиги часто собирают достаточно много комментариев. В большинстве своем странные люди заходят на каждую новость, что бы рассказать как она им неинтересна. А сайту все равно, это трафик, так устроена журналистика. Если самые мерзкие новости будут собирать по 200 комментариев стабильно (негативных), они будут появляться всегда.