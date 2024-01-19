Денис Давыдов: «Не понимаю критиков медиафутбола. Здесь ты можешь оставаться в игре в любом возрасте, развиваться, зарабатывать»

Теги Денис Давыдов Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Денис Давыдов ответил критикам медийного футбола.

– Если будет предложение от профессиональной команды, ты пойдешь?

– Варианты найти можно. Вопрос другой: к какому тренеру, в какую команду? Это будет ключевое решение.

– Ты хочешь играть только в РПЛ?

– Нет. Все зависит от меня, моей формы. Так всегда было, есть и будет.

– Чем медиафутбол круче профессионального?

– Я был в «Броуках», сейчас в «Народной Команде». С этого сезона в команде все изменилось: больше не будет, что ты приезжаешь только на игры, без тренировок. Все ребята обязательно приезжают, готовятся. Медиафутбол растет с каждым годом. Я не знаю, как у «Амкала» и 2Drots, но подготовка серьезная. Да, чего-то не хватает, чтобы дотянуться даже до вторых профессиональных лиг.

Медиафутбол стремительно развивается. Здесь – открытость, все свободно. Я могу сказать, что мне не нравится – наигранность. Люди хотят хайпануть. Но чтобы добиться какого-то прогресса в медиа, ты должен делать это искренне. Как только ты это делаешь специально на камеру, то со стороны это выглядит смешно.

– Ты понимаешь людей, которые критикуют медиафутбол?

– Нет, не понимаю. Я где-то читал, что Вадим Евсеев сказал: «Если бы после моей карьеры был медиафутбол, то я бы продлил жизнь в футболе». Я абсолютно такого же мнения. У всех бывают разные ситуации в жизни.

В медиафутболе есть возможность оставаться в футболе в любом возрасте. Развиваться, зарабатывать. Я обеими руками за медиафутбол. Спасибо президенту МФЛ, всем причастным, – сказал экс-форвард «Спартака», выступающий сейчас за «Народную Команду».

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12 комментариев
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неинтересно смотреть, качество футбола ни о чем, можно с балкона на коробку посмотреть - тоже самое будет)
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Основная критика медиафутбола в чрезмерном хайпе при довольно посредственном уровне игры.

Более того в чем концепция медиалиги? Пригласить сбитых летчиков, как Денис Давыдов? А чем это отличается от Второй лиги? Кроме раздутого хайпа

Да есть всякие челленджи и изменённые правила. Это делает игру интереснее? Наверное, да.

Но в целом уровень лиги слабый и сама лига не представляет интереса для большинства людей, ибо на кого там смотреть? Кто те самые медиа, про которые сказано в названии?

Денис Давыдов, Анатолий Катрич или Алексей Гасилин?

Более того, самые популярные клубы лиги и без нее бы могли существовать, что в принципе и было раньше. Тот же Амкал играл различные выездные матчи, на которые ходили люди.

Чтобы не было негатива к медиафутболу не нужно его пиарить так сильно. Не нужно публиковать цитаты откровенных ноунеймов. Спортс же не публикует вырезки из интервью игроков Торпедо Владимир. А тут личности ещё меньшего масштаба
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Вот бы Медиафутбол шёл на сайте отдельным тегом. Это не футбол. И правила другие. Это шоу.
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Гусар вылез
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Конечно не понимаешь. Вся твоя карьера сводилась к тому чтобы оставаться в игре в любом состоянии и зарабатывать.
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Ну таким бездарям только и остается, да
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Ответ Мевин Магнуссен
Основная критика медиафутбола в чрезмерном хайпе при довольно посредственном уровне игры. Более того в чем концепция медиалиги? Пригласить сбитых летчиков, как Денис Давыдов? А чем это отличается от Второй лиги? Кроме раздутого хайпа Да есть всякие челленджи и изменённые правила. Это делает игру интереснее? Наверное, да. Но в целом уровень лиги слабый и сама лига не представляет интереса для большинства людей, ибо на кого там смотреть? Кто те самые медиа, про которые сказано в названии? Денис Давыдов, Анатолий Катрич или Алексей Гасилин? Более того, самые популярные клубы лиги и без нее бы могли существовать, что в принципе и было раньше. Тот же Амкал играл различные выездные матчи, на которые ходили люди. Чтобы не было негатива к медиафутболу не нужно его пиарить так сильно. Не нужно публиковать цитаты откровенных ноунеймов. Спортс же не публикует вырезки из интервью игроков Торпедо Владимир. А тут личности ещё меньшего масштаба
«Хайп при посредственном уровне» - идеальное описание РПЛ.

А причем тут Гасилин или Давыдов? Медиа - известные так или иначе личности. Это многие с Матча. Это условные Текила, Герман, Миллер и тд. Да, тут все пытаются душнить, но в своей сфере и в интернете это более чем известные люди. Особенно Герман, который чуть ли не в одиночку в принципе запустил в своё время все эту движуху. Ключевой концепт медиа - наличие медийки. Ютубы, инстаграмы и прочее для популяризации и монетизации проектов и привлечения спонсоров.

Амкал да, играл, но они хотели развиваться, зарабатывать, соревноваться.

Спортс не публикует игроков Торпедо Владимир, потому что на них всем все равно. Абсолютно. Они соберут 2-3 комментария. Новости из медиалиги часто собирают достаточно много комментариев. В большинстве своем странные люди заходят на каждую новость, что бы рассказать как она им неинтересна. А сайту все равно, это трафик, так устроена журналистика. Если самые мерзкие новости будут собирать по 200 комментариев стабильно (негативных), они будут появляться всегда.
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В понимание нормального человека медиа это типа известные личности, т.е если бы это был медиафутбол то там должны играть какие-то известные личности и тогда на уровень игры было пофиг и это бы считалось шоу. А там сейчас что? Играет русский месси?Хоспади)) Или какието калы и дроты которых никто не знает кроме школьников которые на уроках в ютубчик залипают? Лучше вторую лигу посмотреть))
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Так и сидите и ничего не говорите
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Кртикуют тогда,когда медиа футбол начинает лезть в профессиональный.
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Критикуют не сам медиафутбол, а его навязчивый пиар
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