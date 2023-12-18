«Народная Команда» хочет провести шоу-матч в Белграде с «Црвеной Звездой». В составе ожидаются Аленичев и Титов

«Народная Команда»проведет шоу-матч с «Црвеной Звездой» в Белграде.

Кучер: «Народная Команда» хочет приехать в Белград, сыграть на «Маракане» (неофициальное название стадиона «Райко Митич» – Sports.ru) матч со сборной «Црвены Звезды». Классная история».

Михайло Пьянович: «Конечно, это можно организовать. У «Црвены Звезды» есть ветераны. Они играют два раза в неделю».

Кучер: «Мы хотим привезти Титова, Аленичева, фанатов и сделать шоу-матч там».

Беседа прошла в рамках интервью с экс-футболистом «Спартака» Михайло Пьяновичем на ютуб-канале «Народной Команды».