«Народная Команда» хочет провести шоу-матч в Белграде с «Црвеной Звездой». В составе ожидаются Аленичев и Титов

Теги Спартак Егор Титов Михайло Пьянович премьер-лига Россия Црвена Звезда Дмитрий Аленичев Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

«Народная Команда»проведет шоу-матч с «Црвеной Звездой» в Белграде.

Кучер: «Народная Команда» хочет приехать в Белград, сыграть на «Маракане» (неофициальное название стадиона «Райко Митич» – Sports.ru) матч со сборной «Црвены Звезды». Классная история».

Михайло Пьянович: «Конечно, это можно организовать. У «Црвены Звезды» есть ветераны. Они играют два раза в неделю».

Кучер: «Мы хотим привезти Титова, Аленичева, фанатов и сделать шоу-матч там».

Беседа прошла в рамках интервью с экс-футболистом «Спартака» Михайло Пьяновичем на ютуб-канале «Народной Команды».

5 комментариев
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Црвену Звезду Газпром с Зенитом банкуют...
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Народная команда - это Торпедо Москва.
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