«С удовольствием пошел бы в «Спартак-2», но надо быть готовым. Не хотелось выходить на поле с животом и позориться». Денис Давыдов о возвращении в профессиональный футбол

Теги Спартак Спартак-2 Денис Давыдов Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Денис Давыдов рассказал, что пошел бы во вторую команду «Спартака».

– Какие планы? Все просто: каждый день становиться лучше. Сейчас я усердно занимаюсь, готовлюсь к новому сезону Медиалиги. Посмотрим, как будет. Живу сегодняшним днем. Есть цели, но оставлю их при себе.

– Ты хочешь использовать медиафутбол как трамплин в профессиональный футбол?


– В голове есть такие мысли. Хочется в «Народной Команде» стать лидером. Стать игроком, который дает результат и помогает молодым ребятам. Время покажет.

– «Спартак» сейчас создает вторую команду, есть желание пойти туда?


– Если бы меня туда позвали, то да, с удовольствием пошел бы. Но опять же, если туда идти, то надо быть готовым. Я для себя понял, что даже в медийной команде я должен себя подготовить, чтобы показывать уровень. Мне бы не хотелось выходить на поле в плохой физической форме, с животом и позориться, – сказал Давыдов.

В 4-ом сезоне Winline Медиалиги 28-летний нападающий Денис Давыдов присоединился к «Народной команде».

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5 комментариев
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Интересно было бы на него посмотреть в Спартаке-2
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Ему уже завязывать пора с футболом, а всё про трамплины. Раньше надо было думать, неуч.
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это надо же так просрать всю карьеру и будущее
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Второй по перспективности после Павленко
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Давыдов нужен в Спартаке-2 очень сильно. Чтобы тренера тыкали на него пальцем и говорили молодым. Что если не будете работать закончите как этот чудик никому не нужный и профукавший карьеру
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