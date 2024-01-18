«С удовольствием пошел бы в «Спартак-2», но надо быть готовым. Не хотелось выходить на поле с животом и позориться». Денис Давыдов о возвращении в профессиональный футбол
Денис Давыдов рассказал, что пошел бы во вторую команду «Спартака».
– Какие планы? Все просто: каждый день становиться лучше. Сейчас я усердно занимаюсь, готовлюсь к новому сезону Медиалиги. Посмотрим, как будет. Живу сегодняшним днем. Есть цели, но оставлю их при себе.
– Ты хочешь использовать медиафутбол как трамплин в профессиональный футбол?
– В голове есть такие мысли. Хочется в «Народной Команде» стать лидером. Стать игроком, который дает результат и помогает молодым ребятам. Время покажет.
– «Спартак» сейчас создает вторую команду, есть желание пойти туда?
– Если бы меня туда позвали, то да, с удовольствием пошел бы. Но опять же, если туда идти, то надо быть готовым. Я для себя понял, что даже в медийной команде я должен себя подготовить, чтобы показывать уровень. Мне бы не хотелось выходить на поле в плохой физической форме, с животом и позориться, – сказал Давыдов.
В 4-ом сезоне Winline Медиалиги 28-летний нападающий Денис Давыдов присоединился к «Народной команде».