«Дружина» не закрывается навсегда, мы просто делаем паузу». Тони о будущем клуба
Тони Лозовой прокомментировал информацию о закрытии «Дружины».
Сегодня об этом сообщил игравший ранее за команду Багдасар.
«Дружина» на паузе. Пятый сезон мы пропускаем, но я думаю, что все еще впереди.
Лучше пропустить сезон, посмотреть, как ведут себя новые команды, какие сейчас тренды, как развивается лига.
Я думаю, что «Дружина» не навсегда закрывается, мы просто делаем паузу», – сказал один из руководителей клуба.
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