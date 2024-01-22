«Дружина» не закрывается навсегда, мы просто делаем паузу». Тони о будущем клуба

Теги Winline Медиалига «Багдасар» Эдуард Багдасаров Дружина Антон Лозовой Медиафутбол

Тони Лозовой прокомментировал информацию о закрытии «Дружины».

Сегодня об этом сообщил игравший ранее за команду Багдасар.

«Дружина» на паузе. Пятый сезон мы пропускаем, но я думаю, что все еще впереди.

Лучше пропустить сезон, посмотреть, как ведут себя новые команды, какие сейчас тренды, как развивается лига.

Я думаю, что «Дружина» не навсегда закрывается, мы просто делаем паузу», – сказал один из руководителей клуба.

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