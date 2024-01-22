«Дружина» не сыграет в пятом сезоне Медиалиги. Багдасар сообщил о закрытии команды

Теги Winline Медиалига «Багдасар» Эдуард Багдасаров Дружина Медиафутбол

«Дружина», вероятно, прекратила свое существование.

Багдасар сообщил о закрытии команды. Защитник выступал за нее в третьем и четвертом сезонах Winline Медиалиги.

«Причины, скорее всего, в спонсоре, с этим уже было тяжело. Тони ушел, пацаны уже разошлись по разным командам», – сказал Багдасар.

«Дружина» – медиафутбольный клуб хореографа Егора Дружинина. В МФЛ команда дебютировала в третьем сезоне и дошла до стадии уайлд-кард, где уступила «Амкалу» (3:3, 3:5 в серии буллиталити).

В четвертом сезоне «Дружина» не вышла в плей-офф, потерпев три поражения в четырех матчах и заняв последнее место в группе.

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