Иван Зириков может покинуть «БроукБойз», если «Тандем» попадет в МФЛ-5

Теги Иван Зириков Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин возможные трансферы Дружина Медиафутбол

Иван Зириков уйдет из «БроукБойз», если «Тандем» станет участником Winline МФЛ.

«Зириков остался. Но если вдруг «Тандем» будет в Медиалиге, то он уйдет и может рассчитывать на нашу помощь в развитии его проекта.

Но Кубок ФНЛ, «Финал четырех» и «Чисто Кубок» – Ваня точно у нас. Понимаем, что прецедент есть. Мы это понимаем. Ваня открыто и честно сказал, что он никогда бы в другой медийных клуб перешел, но это его команда.

Есть вероятность, что она может зайти в МФЛ. Вероятность эта крайне низкая, процентов 10. Но и «Дружина» как-то просочилась», – сказали Райзен и Егоров.

«Тандем» – это клуб из ЛФЛ, одним из основателей которого является голкипер «БроукБойз» Иван Зириков.

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