Иван Зириков может покинуть «БроукБойз», если «Тандем» попадет в МФЛ-5

Иван Зириков уйдет из «БроукБойз», если «Тандем» станет участником Winline МФЛ.

«Зириков остался. Но если вдруг «Тандем» будет в Медиалиге, то он уйдет и может рассчитывать на нашу помощь в развитии его проекта.

Но Кубок ФНЛ, «Финал четырех» и «Чисто Кубок» – Ваня точно у нас. Понимаем, что прецедент есть. Мы это понимаем. Ваня открыто и честно сказал, что он никогда бы в другой медийных клуб перешел, но это его команда.

Есть вероятность, что она может зайти в МФЛ. Вероятность эта крайне низкая, процентов 10. Но и «Дружина» как-то просочилась», – сказали Райзен и Егоров.

«Тандем» – это клуб из ЛФЛ, одним из основателей которого является голкипер «БроукБойз» Иван Зириков.