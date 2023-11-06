2Drots заняли первое место в рейтинге медийной активности МФЛ-4. «БроукБойз» – вторые, «Амкал» – третий

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Winline Медиалига опубликовала рейтинг медийной активности четвертого сезона.

1. 2Drots – 17,32% – 1,039 млн рублей.

2. «БроукБойз» – 12,64% – 758 тысяч рублей.

3. «Амкал» – 11,79% – 707 тысяч рублей.

4. «Сахалинец» – 8,31% – 498 тысяч рублей.

5. «Титан» – 6,30% – 377 тысяч рублей.

6. Fight Nights – 5,42% – 324 тысячи рублей.

7. «Чисто Питер» – 5,35% – 321 тысяча рублей.

8. «Родина Медиа» – 5,23% – 313 тысяч рублей.

9. ФК «10» – 4,74% – 284 тысячи рублей. 

10. «Народная Команда» – 4,36% – 261 тысяча рублей.

11. «Эгриси» – 3,94% – 236 тысяч рублей.

12. GOATS – 2,89% – 173 тысячи рублей.

13. ФК «Деньги» – 2,82% – 169 тысяч рублей.

14. «Бей Беги» – 2,28% – 136 тысяч рублей.

15. ФК «Матч ТВ» – 1,37% – 82 тысячи рублей.

16. Starmix – 1,34% – 80 тысяч рублей.

17. FC Bus – 1,26% – 75 тысяч рублей.

18. KicksTown – 1,09% – 65 тысяч рублей.

19. «Дружина» – 0,90% – 53 тысячи рублей.

20. «Уралец» – 0,69% – 41 тысяча рублей.

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