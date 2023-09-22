Хавбек «Дружины» Цай перешел в «Амкал»

Вадим Цай присоединился к «Амкалу».

Об этом сообщил Герман Эль Класико в новом ролике «Амкала».

«Я всегда пропагандирую и стараюсь навязывать в медиафутболе тезисы трансферов, которые приняты в профессиональном. Зачастую «Амкал» старается грамотно подходить к переговорам и не вести их за спиной у команд. Так было и в этой ситуации.

Мы заинтересовались Цаем и вышли с этой информацией к руководству «Дружины», чтобы узнать их условия. Ребята попросили время на принятие решения, но показали нам, что готовы договариваться.

Пока мы ждали следующей стадии переговоров нам пришла информация, что игрок в аренде и договариваться надо с ФК «10». Я уточнил эту инфу у Кортавы. Он мне ее подтвердил. В итоге мы договорились с «Десяткой». Стараемся никого не обидеть и действовать в рамках регламента», – добавил президент «Амкала» в личном телеграм-канале.