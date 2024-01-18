«Пригласил в команду хорошего футболиста, а он уже тренируется с «Амкалом». Артем Хачатурян о несостоявшемся трансфере

Спортивный директор «Броуков» Артем Хачатурян рассказал о неудавшемся трансфере.

«Итак, это случилось. Казалось невозможным, но тем не менее факт есть факт. Пригласил в команду хорошего футболиста, а он заявил, что уже тренируется с « ».

Тревожно. На время перестаю шутить о Фикусе-спортдире. Ощущение, будто дед, который в коме пролежал последние 20 лет, проснулся, поел и лег обратно в кому. Ситуация требует осмысления», – написал спортивный директор « ».