«Пригласил в команду хорошего футболиста, а он уже тренируется с «Амкалом». Артем Хачатурян о несостоявшемся трансфере

Теги Амкал Winline Медиалига БроукБойз возможные трансферы Артем Хачатурян Медиафутбол

Спортивный директор «Броуков» Артем Хачатурян рассказал о неудавшемся трансфере.

«Итак, это случилось. Казалось невозможным, но тем не менее факт есть факт. Пригласил в команду хорошего футболиста, а он заявил, что уже тренируется с «Амкалом».

Тревожно. На время перестаю шутить о Фикусе-спортдире. Ощущение, будто дед, который в коме пролежал последние 20 лет, проснулся, поел и лег обратно в кому. Ситуация требует осмысления», – написал спортивный директор «БроукБойз».

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1 комментарий
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Если он тренируется с Амкаром для картавых, то это точно не хороший футболист…
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