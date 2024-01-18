Четыре матча медийных клубов попали в топ-17 самых посещаемых в Пути регионов Фонбет Кубка России

Кирилл Терешин опубликовал топы самых посещаемых матчей Фонбет Кубка России.

Четыре матча с участием медиафутбольных клубов попали в топ-17 самых посещаемых в Пути регионов 23/24, лето-осень.

5-е место: «Текстильщик» – «Амкал» – 4900 зрителей.

7-е место: 2Drots – «Химки» – 3700 зрителей.

14-е место: 2Drots – «Сахалин» – 2300 зрителей.

17-е место: «Муром» – 2Drots – 2100 зрителей.