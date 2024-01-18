Четыре матча медийных клубов попали в топ-17 самых посещаемых в Пути регионов Фонбет Кубка России
Кирилл Терешин опубликовал топы самых посещаемых матчей Фонбет Кубка России.
Четыре матча с участием медиафутбольных клубов попали в топ-17 самых посещаемых в Пути регионов 23/24, лето-осень.
5-е место: «Текстильщик» – «Амкал» – 4900 зрителей.
7-е место: 2Drots – «Химки» – 3700 зрителей.
14-е место: 2Drots – «Сахалин» – 2300 зрителей.
17-е место: «Муром» – 2Drots – 2100 зрителей.
Ну и говорить про Топ, когда в конце ПЕРВОЙ пятерки уже меньше 5 тысяч, и преподносить это как успех - это стыдобища