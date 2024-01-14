«Я не перехожу в «Амкал» и не собираюсь переходить». Фрол об игре за ФК «Банка»

Хавбек 2Drots Фрол попал в заявку «Амкала» на игру против «Амкара».

«Наверное, нужно объяснить всем, что в « » я не перехожу и не собираюсь переходить.

Для меня ФК «Банка» – это такое же шоу, как все остальные. Мне кажется прикольным, «Фрол с банки» сыграл за «Банку», – это не равно сыграть за «Амкал»!

Ничего ужасного в этом нет, просто получайте удовольствие!» – написал хавбек 2Drots.

Товарищеская игра «Амкала» против «Амкара» состоялась 13 января и закончилась со счетом 1:1. Серию пенальти не показали в трансляции.

В январе «Амкал» объявил о создании ФК «Банка»: в проект попали легенды клуба, которые не проходят в основную команду.