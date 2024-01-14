«Я не перехожу в «Амкал» и не собираюсь переходить». Фрол об игре за ФК «Банка»

Теги Амкар товарищеские матчи (клубы) Амкал 2Drots Winline Медиалига «Фрол» Максим Фролов Медиафутбол

Хавбек 2Drots Фрол попал в заявку «Амкала» на игру против «Амкара».

«Наверное, нужно объяснить всем, что в «Амкал» я не перехожу и не собираюсь переходить.

Для меня ФК «Банка» – это такое же шоу, как все остальные. Мне кажется прикольным, «Фрол с банки» сыграл за «Банку», – это не равно сыграть за «Амкал»!

Ничего ужасного в этом нет, просто получайте удовольствие!» – написал хавбек 2Drots.

Товарищеская игра «Амкала» против «Амкара» состоялась 13 января и закончилась со счетом 1:1. Серию пенальти не показали в трансляции. 

В январе «Амкал» объявил о создании ФК «Банка»: в проект попали легенды клуба, которые не проходят в основную команду.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий