«Разве не бред, если игрок ЦСКА выйдет в составе «Спартака»?» Дмитрий Егоров об участии игрока 2Drots в матче за другую команду

Дмитрий Егоров отреагировал на попадание Фрола в заявку ФК «Банка».

«Исключительно мое мнение, но отказ отпускать своих игроков в команду главных конкурентов вполне логичен. Нелогичен сам факт того, что вопрос встал так поздно.

Разве не бред, если игрок ЦСКА выйдет в составе «Спартака»? Разве можно допустить такую аренду на пару дней?

Конечно, если речь идет о личных каналах ребят – тут дело частное и медийное. Даже студийные съемки на каналах других клубов допустимы. Но, будучи игроком 2Drots, выходить на поле в составе «Амкала» и наоборот – нонсенс.

А пацанам, которые сидят в 2Drots годами и не играют – ну, ребят, это ваш выбор. Хотите играть везде и всегда – уходите в свободное плавание или упрашивайте своих руководителей сыграть против, а не за», – написал президент « ».

Хавбек 2Drots Фрол был в заявке команды «Амкала» ФК «Банка» на игру с «Амкаром».

Товарищеская игра «Амкала» против «Амкара» состоялась 13 января и закончилась со счетом 1:1. Серию пенальти не показали в трансляции.

В январе « » объявил о создании ФК «Банка»: в проект попали легенды клуба, которые не проходят в основную команду.