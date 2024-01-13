«Мне нужно быстрее понять, буду ли я в команде или нет». Блатов о просмотре в «Амкале»

Виктор Блатов рассказал, как проходит его просмотр в «Амкале».

– Сколько будет длиться твой просмотр в «Амкал»?

– Я поговорил с Сосланом Маратовичем [Гатаговым]. Он сказал, после Казахстана будем решать.

– Ты едешь с командой в Казахстан?

– Нет, в Казахстан не еду. После Казахстана начнется еще один тренировочный цикл, в котором уже можно будет себя проявить. Потому что сейчас он был заточен только на тактические действия, где я должен был просто перемещаться как фишка. Вправо, влево бегать. Не мог никак себя проявить вообще.

– У тебя есть какой-то дедлайн после Казахстана?

– Нет, дедлайна нет. Мне нужно как можно быстрее понять, буду ли я в команде или нет. Очень хочется остаться в команде. А если я не останусь, то надо будет просто искать другую команду, наверное.

– То, что играешь за ФК «Банка» – плюс или минус для Сослана Маратовича?

– Блин, да все в плюсе. В любом случае – это футбол. Мы здесь кайфуем. Здесь 50-60% игроков не слабее уровня основы «Амкала». На деле, да. Поэтому разницы никакой нет. И здесь гораздо больше кайфа.

– Если не возьмут в «Амкал», ты в «Банке» останешься?

– Конечно. банка – это для души. Банка никак не связана с профессиональным спортом. Банка – это душа и кайф, – рассказал форвард в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.