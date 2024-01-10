«Разве не по этому медиафутболу вы так сильно скучали?» Федос о создании ФК «Банка»

Федос очень доволен, что «Амкал» создал вторую команду.

«Слушайте, честно вам скажу: я нахожусь в максимальном возбуждении от второй серии ФК «Банки».

Смотрел видос перед сном, ожидал, что будет здорово, но в процессе прям несколько раз ставил на паузу, чтобы написать творческой группе респекты и благодарности за такого уровня ролик.

А когда закончил смотреть, полчаса еще не мог уснуть. В 3 ночи отдельно написал Млечному, как круто все сделали: и по вайбу, и по музыке, и по идеям, и монтажу. Не то чтобы я прямо постоянно и все смотрю у Геры на канале (хотя стараюсь), но, по субъективному мнению, это лучший видос за последние пару лет, который я там видел.

Я верю в этот проект. У него реально классная добрая атмосфера, которую чувствует каждый, находящийся внутри «Банки».

Посмотрите, как мы все улыбаемся на фотках! Разве не по этому медиафутболу вы так сильно скучали?» – написал голкипер «Амкала».

«Амкал» создал вторую команду – ФК «Банка». В состав вошли Форзяр, Федос и Блатов, тренер – Маврин