Егоров об уходе Вульфа из ФК «10»: «Если футболисты хотят, чтобы их носили на ручках и делали из них звезд, то так не получится. Нужно обладать харизмой и желанием постоянно делать контент»

Теги Александр Вульфов Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался об уходе Александра Вульфова из ФК «10».

«Исходя из слухов, которые ходили вокруг «Десятки» и Вульфа, то некоторые футболисты как будто бы недовольны тем, как ведутся дела в ФК «10». Как будто бы и денег, и внимания там не так много, как хотелось бы. Ходят слухи, что и Кутуз может покинуть команду.

Азамат достаточно занятой человек, постоянно гастролирует. И того внимания, которое он уделяет «Десятке», должно быть достаточно. Мы видим, что человек вовлечен.

Но если футболисты хотят, чтобы их носили на ручках и делали из них звезд, то так не получится. Нужно обладать харизмой и желанием постоянно делать контент.

Мы уже не раз видели, как якобы звездные футболисты были чем-то недовольны. Они уходили из команды и оставались ни с чем», – сказал президент «БроукБойз».

Напомним, в начале года Александр Вульфов покинул ФК «10».

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