Егоров об уходе Вульфа из ФК «10»: «Если футболисты хотят, чтобы их носили на ручках и делали из них звезд, то так не получится. Нужно обладать харизмой и желанием постоянно делать контент»

Дмитрий Егоров высказался об уходе Александра Вульфова из ФК «10».

«Исходя из слухов, которые ходили вокруг « » и Вульфа, то некоторые футболисты как будто бы недовольны тем, как ведутся дела в ФК «10». Как будто бы и денег, и внимания там не так много, как хотелось бы. Ходят слухи, что и может покинуть команду.

достаточно занятой человек, постоянно гастролирует. И того внимания, которое он уделяет «Десятке», должно быть достаточно. Мы видим, что человек вовлечен.

Но если футболисты хотят, чтобы их носили на ручках и делали из них звезд, то так не получится. Нужно обладать харизмой и желанием постоянно делать контент.

Мы уже не раз видели, как якобы звездные футболисты были чем-то недовольны. Они уходили из команды и оставались ни с чем», – сказал президент « ».

Напомним, в начале года Александр Вульфов покинул ФК «10».