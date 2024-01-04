Мусагалиев написал, что Вульф перешел в «Титан». Зуев ответил, что пока ждет ответ хавбека

Вульф может перейти в «Титан».

Накануне 25-летний полузащитник сообщил, что покидает ФК «10». Руководитель команды после этого заявил, что уход хавбека стал для него сюрпризом.

«Для меня сегодня стало полной неожиданностью, что Вульф теперь свободный агент. И его так легко забирают «Титан». Наверное, случайно. Наверное, не готовилось. Наверное, я где-то был менее внимателен к Саше, чем ко всем остальным в команде.

Можно уйти по-разному и есть ряд джентельменских причин, с которыми мы будем солидарны и ударим по рукам, пожелав друг другу удачи, даже если такой расклад не входил в наши планы. Сейчас не так. Совсем», – отметил Мусагалиев.

Однако президент « » Александр Зуев сообщил, что трансфер Вульфа на данный момент не оформлен.

«Давайте открыто по Вульфу. Предложение сделано. Ответ я попросил дать до 20 января, так как нам лететь на турнир в Абу-Даби.

Конкуренты в борьбе за Вульфа тоже есть, и они тоже весомые. Остальное покажет время.

Говорить, в «Титане» он или нет, преждевременно. К нам уже и Гудай «переходил», и Бирюк уходил , а Скоропуп оказывался в « », – написал Зуев.

Ранее стало известно, что на Вульфа также претендует потенциальный новичок МФЛ-5 «Тандем».