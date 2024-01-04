Мусагалиев написал, что Вульф перешел в «Титан». Зуев ответил, что пока ждет ответ хавбека
Вульф может перейти в «Титан».
Накануне 25-летний полузащитник сообщил, что покидает ФК «10». Руководитель команды Азамат Мусагалиев после этого заявил, что уход хавбека стал для него сюрпризом.
«Для меня сегодня стало полной неожиданностью, что Вульф теперь свободный агент. И его так легко забирают «Титан». Наверное, случайно. Наверное, не готовилось. Наверное, я где-то был менее внимателен к Саше, чем ко всем остальным в команде.
Можно уйти по-разному и есть ряд джентельменских причин, с которыми мы будем солидарны и ударим по рукам, пожелав друг другу удачи, даже если такой расклад не входил в наши планы. Сейчас не так. Совсем», – отметил Мусагалиев.
Однако президент «Титана» Александр Зуев сообщил, что трансфер Вульфа на данный момент не оформлен.
«Давайте открыто по Вульфу. Предложение сделано. Ответ я попросил дать до 20 января, так как нам лететь на турнир в Абу-Даби.
Конкуренты в борьбе за Вульфа тоже есть, и они тоже весомые. Остальное покажет время.
Говорить, в «Титане» он или нет, преждевременно. К нам уже и Гудай «переходил», и Бирюк уходил , а Скоропуп оказывался в «Амкале», – написал Зуев.
Ранее стало известно, что на Вульфа также претендует потенциальный новичок МФЛ-5 «Тандем».