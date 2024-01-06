«Мы пришли сюда работать, а не строить коллектив, приятных для нас людей». Гатагов об «Амкале»

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Сослан Гатагов назвал условия, при которых нужно уходить из команды.

«Футбол – это путешествие, надо готовить футболистов под него, а не путешествие под футболистов. Впереди будут изменения, но они к лучшему». Об этом я писал в прошлом году. Изменение будут, это неизбежно, а самое важное – это жизненно необходимо.

Мы не взяли Ораза и не продлили Дуба, а это люди, с кем я на футбольном поле знаком очень давно. Мы пришли сюда работать, а не строить коллектив, приятных для нас людей.

Если на данном этапе, кто-то не стабилен и ему лучше уйти, то это надо принять и клубу и игроку!» – написал главный тренер «Амкала».

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