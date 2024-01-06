«Дубников покидает «Амкал» – это наше волевое тренерское решение. У него были моменты, когда он снижал к себе требования». Гатагов об уходе форворда

Теги Сослан Гатагов Амкал Winline Медиалига «Дуб» Кирилл Дубников Медиафутбол

Сослан Гатагов высказался после ухода Дуба из «Амкала».

– Кирилл Дубников покидает «Амкал» – это наше волевое тренерское решение. Кирилл больше всех сыграл из нападающих, у него было много возможностей проявить себя.

Я его хорошо знаю. Он хороший футболист, но на данном этапе ему надо развиваться в другом клубе, попробовать себя вне «Амкала». Я не говорю, что он в комфортных условиях. У него были моменты, когда он снижал к себе требования, были проблемы с лишним весом, но сейчас он в хорошей физической форме.

– Что конкретно не устроило?

– Нам нужен забивной нападающий. Мы в Кирилле этого не увидели. Может это психологический момент, с которым ему надо справиться в другом клубе. Я хочу, чтобы его уход способствовал развитию.

Для меня это тяжелое решение. Я к Кириллу привязан со временем, мы далеко и долго шли. В медиафутболе мы с ним вместе начали. Печально.

– Не думали над арендой?

– Тут уже не от меня зависит, от руководства. Думаю, надо уходить полностью. Попробовать себя в другой структуре и не жить таким, что вот у меня есть опция вернуться в «Амкал». Он должен сделать шаг назад, потом два вперед, чтобы клубы захотели тебя обратно, – заявил главный тренер «Амкала».

Напомним, «Амкал» объявил об уходе Дуба.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий