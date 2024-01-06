«Дубников покидает «Амкал» – это наше волевое тренерское решение. У него были моменты, когда он снижал к себе требования». Гатагов об уходе форворда

Сослан Гатагов высказался после ухода Дуба из «Амкала».

– Кирилл Дубников покидает «Амкал» – это наше волевое тренерское решение. Кирилл больше всех сыграл из нападающих, у него было много возможностей проявить себя.

Я его хорошо знаю. Он хороший футболист, но на данном этапе ему надо развиваться в другом клубе, попробовать себя вне «Амкала». Я не говорю, что он в комфортных условиях. У него были моменты, когда он снижал к себе требования, были проблемы с лишним весом, но сейчас он в хорошей физической форме.

– Что конкретно не устроило?

– Нам нужен забивной нападающий. Мы в Кирилле этого не увидели. Может это психологический момент, с которым ему надо справиться в другом клубе. Я хочу, чтобы его уход способствовал развитию.

Для меня это тяжелое решение. Я к Кириллу привязан со временем, мы далеко и долго шли. В медиафутболе мы с ним вместе начали. Печально.

– Не думали над арендой?

– Тут уже не от меня зависит, от руководства. Думаю, надо уходить полностью. Попробовать себя в другой структуре и не жить таким, что вот у меня есть опция вернуться в «Амкал». Он должен сделать шаг назад, потом два вперед, чтобы клубы захотели тебя обратно, – заявил главный тренер «Амкала».

Напомним, « » объявил об уходе Дуба.