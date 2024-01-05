«Вася хочет выиграть с «Амкалом» трофей. Он большая личность в комьюнити». Гатагов о возвращении Маврина

Теги Сослан Гатагов Амкал Winline Медиалига Василий Маврин трансферы Медиафутбол

Сослан Гатагов рассказал, почему передумал насчет возвращения Василия Маврина.

«Круто, что футбольная жизнь меня делает гибким. Важнее процесса нет ничего. Я много раз подумал. Общался с тренерским штабом. Мы понимали, что эта личность может повлиять по-разному. Но мы взяли и поэкспериментировали в Питере.

Показалось, что это в плюс пошло. Моя энергия за бровкой должна продвигаться на поле, а Вася – тот проводник, который может это делать.

Вася-то понимает, чего хочет. Он хочет выиграть с «Амкалом» трофей. Мы понимаем, что это большая личность в комьюнити. Понимаем, что на него был спрос. Его футбольное желание и подкупило. Он хочет играть в футбол в футболке «Амкала». Пока я вижу плюсы. В Казахстан Вася летит», – рассказал главный тренер «Амкала».

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