«Вася хочет выиграть с «Амкалом» трофей. Он большая личность в комьюнити». Гатагов о возвращении Маврина

Сослан Гатагов рассказал, почему передумал насчет возвращения Василия Маврина.

«Круто, что футбольная жизнь меня делает гибким. Важнее процесса нет ничего. Я много раз подумал. Общался с тренерским штабом. Мы понимали, что эта личность может повлиять по-разному. Но мы взяли и поэкспериментировали в Питере.

Показалось, что это в плюс пошло. Моя энергия за бровкой должна продвигаться на поле, а Вася – тот проводник, который может это делать.

-то понимает, чего хочет. Он хочет выиграть с « » трофей. Мы понимаем, что это большая личность в комьюнити. Понимаем, что на него был спрос. Его футбольное желание и подкупило. Он хочет играть в футбол в футболке «Амкала». Пока я вижу плюсы. В Казахстан Вася летит», – рассказал главный тренер «Амкала».