«Я полюбил футбол из-за игрока сборной Бразилии по имени Леомар. Так я думал, пока комментатор не назвал его Неймар». Защитник «Эгриси» Дасаев о бразильце

Николай Дасаев рассказал, что полюбил футбол из-за Неймара.

«Я помню, из-за кого полюбил футбол. Это был человек из сборной Бразилии по имени Леомар. Так я думал, пока комментатор не назвал его Неймар. Об этом я узнал только на второй игре, когда начал смотреть футбол со звуком. Это был далекий 2014 год, чемпионат мира в Бразилии. Помню, как было грустно, когда он получил травму в том матче с Колумбией.

После, благодаря этому маэстро, я начал учить финты и бегать с мячом. Тогда у меня было много времени, ведь это было лето, и я проводил его, как обычно, у себя в селе Пичпанда.

После я начал болеть за «Барселону» и особенно следить за Неймаром. Позже он перейдет в «ПСЖ», что расстроит меня, но в памяти навсегда останется камбэк «Барсы» в матче с парижанами», – рассказал защитник « ».