«Я полюбил футбол из-за игрока сборной Бразилии по имени Леомар. Так я думал, пока комментатор не назвал его Неймар». Защитник «Эгриси» Дасаев о бразильце

Теги Сборная Бразилии по футболу ЧМ-2014 Неймар Эгриси Winline Медиалига Николай Дасаев Медиафутбол

Николай Дасаев рассказал, что полюбил футбол из-за Неймара.

«Я помню, из-за кого полюбил футбол. Это был человек из сборной Бразилии по имени Леомар. Так я думал, пока комментатор не назвал его Неймар. Об этом я узнал только на второй игре, когда начал смотреть футбол со звуком. Это был далекий 2014 год, чемпионат мира в Бразилии. Помню, как было грустно, когда он получил травму в том матче с Колумбией.

После, благодаря этому маэстро, я начал учить финты и бегать с мячом. Тогда у меня было много времени, ведь это было лето, и я проводил его, как обычно, у себя в селе Пичпанда.

После я начал болеть за «Барселону» и особенно следить за Неймаром. Позже он перейдет в «ПСЖ», что расстроит меня, но в памяти навсегда останется камбэк «Барсы» в матче с парижанами», – рассказал защитник «Эгриси».

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5 комментариев
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Что происходит?!
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Ответ los merengues
Ренат Дасаев начал заниматься футболом после того как увидел Леомара в составе сборной Бразилии. Все отлично!
У кого-то явно была Делориан...
+1
0
+1
Ответ los merengues
Может сейчас такой трындец творится из-за того, что кто-то все-таки сделал эти ставки в прошлом?
Это хоть как-то объясняет происходящее 🔮
+1
0
+1
Ответ Forte Live
Что происходит?!
Ренат Дасаев начал заниматься футболом после того как увидел Леомара в составе сборной Бразилии.
Все отлично!
0
0
0
Ответ Forte Live
У кого-то явно была Делориан...
Может сейчас такой трындец творится из-за того, что кто-то все-таки сделал эти ставки в прошлом?
0
0
0
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