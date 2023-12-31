«Лучшее, что есть в медиафутболе, помимо открытости, – неравнодушные к нему люди». Кир Воробьев поздравил с Новым годом болельщиков

Игрок «Эгриси» Кир Воробьев рассказал о главном впечатлении в 2023 году.

«Салют всем подписчикам Медиафутбола на Sports.ru! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Несмотря на то, что медиафутбол – это очень яркая, живая и бодрая история, самое классное, что в нем есть, помимо открытости, – это люди, которые к нему неравнодушны, которые поддерживают или хают игроков, медиаперсон и остальных.

Одно из самых ярких впечатлений года для меня – матч в Волгограде и то, что происходило после него, когда любящие футбол люди подарили незабываемые эмоции тем, кто старается их развлекать. После такого ты несколько дней пытаешься понять, разве может быть так круто? Оказывается, может!

Вы делаете медиафутбол ультраклассным, спасибо вам большое, с наступающим Новым годом! « » – ауф!» – сказал .