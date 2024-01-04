Маврин отказался от должности вице-президента «Титана» ради возвращения в «Амкал»

Василию Маврину предлагали крупную должность в руководстве «Титана».

Александр Зуев сообщил хавбеку, что готов сделать его вторым вице-президентом клуба.

«Я не знаю, что будет завтра. Не дай бог, что-то случится, и я не смогу управлять « ». Но я буду знать, что у меня есть Артур [Тавузян], а еще одного человека мне нужно подготовить. Я высоко оценил твой скилл и вовлеченность во все. Я в твоем лице вижу преемника. В случае моего ухода Артур становится президентом, а ты – полноценным вице-президентом», – сказал босс клуба.

сразу отказался: «Сань, я сразу тебе скажу, что мне не интересно управление командой. Я перехожу в « », и мы забираем минимум один титул в 2024-м».

Полузащитник присоединился к «Титану» перед четвертым сезоном и помог команде выиграть турнир. 2 января 34-летний Маврин вернулся в «Амкал».