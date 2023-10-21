Крап: «Хочу играть за 2Drots. Но если Кузнецов не возьмет на сборы, будет злость обыграть его со своей командой»

Крап рассказал о желании закрепиться в составе 2D в шоу на канале «Родины Медиа».

В четвертом сезоне Winline Медиалиги полузащитник выступал за «Народную Команду» на правах аренды.

T-killah: «Сезон закончился, ты в «Народной»?

Крап: «Сейчас я буду тренироваться с 2Drots, и там уже посмотрим. Может быть, Викторович меня на сборы не возьмет».

Тарасов: «У тебя есть еще задача в 2Drots доказать»?

Крап: «Да, я хочу за эту команду выйти и играть. Если Викторович не возьмет – наверное, будет злость, что создам свою команду, чтобы обыграть его. Ну либо ждать хорошее предложение от других команд, может, предложит «Родина Медиа» (смеется). Но я думаю, что все нормально будет и он возьмет меня на сборы, все-таки я не Вагабонд».

Тарасов: «Я как ни зайду в телегу – все каналы пишут: «Крап бросил пить», «Крап идет в РПЛ». Ты просто это вкидываешь?»

Крап: «Я могу играть точно в РПЛ, я знаю свои скиллы. 3 месяца дай мне потренироваться в «Локо».

Тарасов: «А в «Родине» профессиональной можешь заиграть?»

Крап: «Я умею в футбол играть. Кто умеет в футбол играть – в любой команде заиграет».

Тарасов: «То есть, если мы организуем тренировочные сборы с «Родиной» – ты перестанешь пить, гулять, только футбол?»

Крап: «Вот я когда в «Народную»перешел, я так и понял, что нужно тормознуть с этим».

T-killah: «В ноябре, кстати говоря, абсолютно реально Крапа привести в «Родину», чтобы он провел неделю тренировок. Это неделя перед сборами, они рассматривают обычно несколько человек, с которыми тренируются, и потом нескольким предлагают полететь на сборы. Если тебе интересно, можем обсудить».