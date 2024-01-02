«Тренеры и топовые экс-футболисты в гримерке обсуждают финал Медиалиги, когда идет матч ЛЧ». Черданцев о популярности медиафутбола

Георгий Черданцев отметил быстрый рост популярности медийного футбола.

«Могу привести пример из моей реальной телевизионной жизни, который показывает, насколько Медиалига завоевала пространство и умы профессионалов.

Я веду эфир после ЛЧ. Понятно, какого уровня приходят гости – тренеры и топовые экс-футболисты, которые играли на самом высоком уровне. Знаете, что они обсуждают в гримерке, когда идет матч ЛЧ? Они обсуждают гол из финала МФЛ-4 и ситуацию с Алишером (хавбеком «БроукБойз» – Sports.ru).

И два тренера с огромным послужным списком друг другу кричали: «Ты представляешь, если я бы тренером, я бы убил его нахрен!» – «Я бы ногу ему оторвал! Как это возможно?»

Понимаете, такой маленький эпизод, а его на полном серьезе обсуждают профессионалы. Их это цепляет по-настоящему», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Черданцев идет в Медиалигу: засветился в роликах клуба-претендента и пошутил, что видел голого Дзюбу