«Тренеры и топовые экс-футболисты в гримерке обсуждают финал Медиалиги, когда идет матч ЛЧ». Черданцев о популярности медиафутбола

Теги Лига чемпионов УЕФА Георгий Черданцев Матч ТВ Winline Медиалига БроукБойз Алишер Рахимов ФК Тандем Медиафутбол

Георгий Черданцев отметил быстрый рост популярности медийного футбола.

«Могу привести пример из моей реальной телевизионной жизни, который показывает, насколько Медиалига завоевала пространство и умы профессионалов.

Я веду эфир после ЛЧ. Понятно, какого уровня приходят гости – тренеры и топовые экс-футболисты, которые играли на самом высоком уровне. Знаете, что они обсуждают в гримерке, когда идет матч ЛЧ? Они обсуждают гол из финала МФЛ-4 и ситуацию с Алишером (хавбеком «БроукБойз» – Sports.ru).

И два тренера с огромным послужным списком друг другу кричали: «Ты представляешь, если я бы тренером, я бы убил его нахрен!» – «Я бы ногу ему оторвал! Как это возможно?»

Понимаете, такой маленький эпизод, а его на полном серьезе обсуждают профессионалы. Их это цепляет по-настоящему», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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8 комментариев
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Сколько ему заплатили
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Жора пиарит все что прикажут. А эти два заслуженных мастера, кто они? Если это правильно, зачем скрывать имена?
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Если бы я не читал спортсру, то и не знал бы, что такое медиафутбол
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Если судить по репликам этих тренеров с огромным послужным списком, то они скорее всего просто смеялись над этим моментом из медиафутбола. И они его сами смотреть не стали, если бы Матч ТВ не навязал им его.
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В эфире над WMЛ дружно насмехаются, а дома на кухне с жёнами спорят о ней до хрипоты.
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История уровня рассказа Лещука из Динамо о том что он футбол не смотрит. И через пару недель плюшку от ЦСКА пропустил
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Ты то откуда знаешь, что в раздевалках? 😄😄😄
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Вот вы смеетесь, а человек уже сколько лет ипотеку выплатить не может. Даже под медиалигу лег от отчаяния)
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