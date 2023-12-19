Журавель о Медиалиге: «Это профессиональная лига, где медиа означает противопоставление официозу РПЛ»
Тимур Журавель отреагировал на появление Георгия Черданцева в медиафутболе.
«Пал последний рубеж – Черданцев объявился в медиафутболе. Потому что это действительно заразительная штука.
Мы долго кричали про частные деньги в большом футболе, но физически (за редким исключением) нет таких инвесторов, которые потянули бы масштаб профессиональной лиги. А тут те объемы, которые можно вывезти. А еще привлекательная движуха.
И перестаньте ждать на поле толстых стендаперов и прочих селебрити. А когда они не выходят, кричать, что медиафутбол это фейк.
МФЛ – профессиональная лига, где приставка медиа означает подход к освещению, эксперименты с правилами и противопоставление официозу РПЛ.
Это круто. И это стоит ценить», – написал комментатор «Матч ТВ».
Ранее Георгий Черданцев принял участие в нескольких роликах новой медиакоманды «Тандем».
* Данное сообщение является шуткой. Автор не поощряет насилие во всех его проявлениях. Просто Журавель всех бесит, извините.
** Да, автор в курсе, что Азамат не стендапер. Это просто для шутки за уши притянул.