Журавель о Медиалиге: «Это профессиональная лига, где медиа означает противопоставление официозу РПЛ»

Тимур Журавель отреагировал на появление Георгия Черданцева в медиафутболе.

«Пал последний рубеж – Черданцев объявился в медиафутболе. Потому что это действительно заразительная штука.

Мы долго кричали про частные деньги в большом футболе, но физически (за редким исключением) нет таких инвесторов, которые потянули бы масштаб профессиональной лиги. А тут те объемы, которые можно вывезти. А еще привлекательная движуха.

И перестаньте ждать на поле толстых стендаперов и прочих селебрити. А когда они не выходят, кричать, что медиафутбол это фейк.

МФЛ – профессиональная лига, где приставка медиа означает подход к освещению, эксперименты с правилами и противопоставление официозу .

Это круто. И это стоит ценить», – написал комментатор «Матч ТВ».

Ранее Георгий Черданцев принял участие в нескольких роликах новой медиакоманды « ».