Журавель о Медиалиге: «Это профессиональная лига, где медиа означает противопоставление официозу РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Георгий Черданцев Тимур Журавель Матч ТВ Winline Медиалига ФК Тандем Медиафутбол

Тимур Журавель отреагировал на появление Георгия Черданцева в медиафутболе.

«Пал последний рубеж – Черданцев объявился в медиафутболе. Потому что это действительно заразительная штука.

Мы долго кричали про частные деньги в большом футболе, но физически (за редким исключением) нет таких инвесторов, которые потянули бы масштаб профессиональной лиги. А тут те объемы, которые можно вывезти. А еще привлекательная движуха.

И перестаньте ждать на поле толстых стендаперов и прочих селебрити. А когда они не выходят, кричать, что медиафутбол это фейк.

МФЛ – профессиональная лига, где приставка медиа означает подход к освещению, эксперименты с правилами и противопоставление официозу РПЛ.

Это круто. И это стоит ценить», – написал комментатор «Матч ТВ».

Ранее Георгий Черданцев принял участие в нескольких роликах новой медиакоманды «Тандем».

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8 комментариев
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Фу,противный персонаж.....
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Мнение Журавеля никого не интересует
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Журавель понял что его комментаторский предел это медиафутбол. От его работы в профессиональном - тошно.
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было бы неплохо, если бы они вдвоем с Черданцевым перешли навсегда бы в медиафутбол и не отсвечивали в нормальном ногомяче.
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Толстый стендапер это очевидно Мусагалиев)) надеюсь, Азамат ему втащит)) хоть какое-то развлечение от медиафутбола будет.

* Данное сообщение является шуткой. Автор не поощряет насилие во всех его проявлениях. Просто Журавель всех бесит, извините.

** Да, автор в курсе, что Азамат не стендапер. Это просто для шутки за уши притянул.
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Кого интересует мнение вот этого вот создания
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Ответ Никита Михайлов
Фу,противный персонаж.....
интересно он читает спортс) знает наверняка мнение о себе) крайне мерзкий тип, такому руку подать западло
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