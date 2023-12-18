Георгий Черданцев: «Боюсь, у меня возникли бы проблемы с комментированием медиафутбола. Я привык футболистов называть по фамилиям»
Георгий Черданцев опасается комментирование медиафутбола.
«Многие мои коллеги комментируют медиафутбол и делают это с удовольствием.
Мне не доводилось, но я боюсь, что у меня возникли бы проблемы с комментированием медиафутбола, потому что я привык футболистов называть по фамилиям, а у них у всех погоняла», – заявил комментатор «Матч ТВ».
Черданцев стал ведущим ютуб-канала медиафутбольного клуба «Тандем», который претендует на попадание в новый сезон Winline Медиалиги.
Почти у всех на каждом шагу Игорь, Вася, Лёша, Фрэнк, Диего, Криш, Лео, Куч, МакДи, Сид, Джино, плюс какие-то неформальные шуточки и истории, обороты какого-то простецкого русского разговорного языка, которые, вроде бы, призваны сделать зрителя ближе к футболистам и хоккеистам, но только режут слух.
Практически все комментаторы этим грешат, включая даже самых приятных, и уж Жора среди них точно не исключение. Как будто они хотят зрителю показать, что они каждую неделю бухают с корешами, "Васей" и "Лео". И даже если оно и так (многие комменты занимались тем или иным видом, люди публичные, вполне могут и знать многих, и бухать вместе), то вот эти постоянные фамильярности в репортажах превращаются в бесячий поток каких-то баек про друганов.
И получается, что комментируют элитные Дивизионы, а по стилю как будто ту самую МедиаЛигу.