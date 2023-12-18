Георгий Черданцев: «Боюсь, у меня возникли бы проблемы с комментированием медиафутбола. Я привык футболистов называть по фамилиям»

Теги Георгий Черданцев Матч ТВ Winline Медиалига Медиафутбол

Георгий Черданцев опасается комментирование медиафутбола.

«Многие мои коллеги комментируют медиафутбол и делают это с удовольствием.

Мне не доводилось, но я боюсь, что у меня возникли бы проблемы с комментированием медиафутбола, потому что я привык футболистов называть по фамилиям, а у них у всех погоняла», – заявил комментатор «Матч ТВ».

Черданцев стал ведущим ютуб-канала медиафутбольного клуба «Тандем», который претендует на попадание в новый сезон Winline Медиалиги.

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9 комментариев
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ну правильно, это надо получается к матчам готовиться, инфу собирать, узнавать. Не то что так, без подготовки фигню рассказал, покричал, знакомые фамилии увидел прочитал и все
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Халк, Вагнер Лав, Кака, Пато, Дида, это же всё фамилии )
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Жора, не переживай! Проблемы с комментированием у тебя уже давно
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Чего вы к Жоре пристали, ну не нравится ему медиалига, путь никакого отношения к ней и не имеет.
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а какая разница, что на спине написано. считай это фамилия.
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Ага, по фамилиям, особенно бразильцев
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На самом деле Жора невольно поднял проблему современного спортивного комментария. Как минимум российского. Я долго думал, почему мне всё меньше и меньше нравятся вообще практически все комментаторы, и как-то примерно сформулировал: меня безумно напрягает вот это панибратство, которым направо и налево сыплют комментаторы.

Почти у всех на каждом шагу Игорь, Вася, Лёша, Фрэнк, Диего, Криш, Лео, Куч, МакДи, Сид, Джино, плюс какие-то неформальные шуточки и истории, обороты какого-то простецкого русского разговорного языка, которые, вроде бы, призваны сделать зрителя ближе к футболистам и хоккеистам, но только режут слух.

Практически все комментаторы этим грешат, включая даже самых приятных, и уж Жора среди них точно не исключение. Как будто они хотят зрителю показать, что они каждую неделю бухают с корешами, "Васей" и "Лео". И даже если оно и так (многие комменты занимались тем или иным видом, люди публичные, вполне могут и знать многих, и бухать вместе), то вот эти постоянные фамильярности в репортажах превращаются в бесячий поток каких-то баек про друганов.

И получается, что комментируют элитные Дивизионы, а по стилю как будто ту самую МедиаЛигу.
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Не оскарбляйте Жору он же сейчас с кароной на голове.Не царское это дело комментировать медийку да и вобще что либо.
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Ответ Anthony Wrynn
ну правильно, это надо получается к матчам готовиться, инфу собирать, узнавать. Не то что так, без подготовки фигню рассказал, покричал, знакомые фамилии увидел прочитал и все
прям в точку!
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