Георгий Черданцев: «Боюсь, у меня возникли бы проблемы с комментированием медиафутбола. Я привык футболистов называть по фамилиям»

Георгий Черданцев опасается комментирование медиафутбола.

«Многие мои коллеги комментируют медиафутбол и делают это с удовольствием.

Мне не доводилось, но я боюсь, что у меня возникли бы проблемы с комментированием медиафутбола, потому что я привык футболистов называть по фамилиям, а у них у всех погоняла», – заявил комментатор « ».

стал ведущим ютуб-канала медиафутбольного клуба «Тандем», который претендует на попадание в новый сезон .