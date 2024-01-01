Футболисты FC Bus поздравили болельщиков с Новым годом.

«Дорогие болельщики FC Bus, мы от души поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам всего самого наилучшего – любви, здоровья, чтобы все близкие и вы были здоровы.

Ставьте в пример таких людей как Алан Маратович – будьте бизнесменами, а не как . Мы осуждаем все вредные привычки. Мы спортсмен».