«Ставьте в пример таких людей как Алан Маратович – будьте бизнесменами, а не как Даня Крапивников». Игроки FC Bus поздравили с наступившим Новым годом
Футболисты FC Bus поздравили болельщиков с Новым годом.
«Дорогие болельщики FC Bus, мы от души поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам всего самого наилучшего – любви, здоровья, чтобы все близкие и вы были здоровы.
Ставьте в пример таких людей как Алан Маратович – будьте бизнесменами, а не как Даня Крапивников. Мы осуждаем все вредные привычки. Мы спортсмен».