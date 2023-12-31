Сэмио поздравил болельщиков: «Пусть плохое останется в старом году, а новый год принесет радость и уют»

Сэмио поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«На связи Сэм из 2Drots. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю счастья, здоровья вам и вашим близким, благополучия во всем!

Желаю, чтобы все плохое осталось в старом году, а новый год принес вам радость, уют, невероятные события!

Пусть каждый момент будет полон счастья, а каждый день наполнен яркими впечатлениями!» – сказал защитник 2Drots.