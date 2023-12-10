Гуди – лучший нападающий, Беломытцев – лучший игрок BetBoom Чисто Кубок
Организаторы BetBoom Чисто Кубок наградили лучших игроков турнира.
По итогам BetBoom Чисто Кубок были отмечены лучшие футболисты на своих позициях и лучший игрок турнира.
Лучший игрок турнира – Андрей Беломытцев (ФК «10»)
Лучший нападающий – Дмитрий Гусаков («Броуки»)
Лучший защитник – Григорий Коробов («Броуки»)
Лучший вратарь – Владислав Федотов (ФК «10»)
Лучший полузащитник награжден не был.
Напомним, ФК «10» стал чемпионом BetBoom Чисто Кубка, переиграв в финале «Броуков» в серии буллитов.