Гуди – лучший нападающий, Беломытцев – лучший игрок BetBoom Чисто Кубок

Теги Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 «Гриня» Григорий Коробов «Goody» Дмитрий Гусаков Андрей Беломытцев Владислав Федотов Чисто Кубок Медиафутбол

Организаторы BetBoom Чисто Кубок наградили лучших игроков турнира.

По итогам BetBoom Чисто Кубок были отмечены лучшие футболисты на своих позициях и лучший игрок турнира.

Лучший игрок турнира – Андрей Беломытцев (ФК «10»)

Лучший нападающий – Дмитрий Гусаков («Броуки»)

Лучший защитник – Григорий Коробов («Броуки»)

Лучший вратарь – Владислав Федотов (ФК «10»)

Лучший полузащитник награжден не был.

Напомним, ФК «10» стал чемпионом BetBoom Чисто Кубка, переиграв в финале «Броуков» в серии буллитов.

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