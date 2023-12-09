Давыдов, Мазур и Бельга – самые высокооплачиваемые игроки «Броуков». Клуб раскрыл зарплаты игроков и персонала
«БроукБойз» раскрыли зарплаты игроков и персонала.
Игроки:
Илья Давыдов – 150 тысяч
Мазур – 150 тысяч
Бельга – 150 тысяч
Иван Зириков – 130 тысяч
Жекич – 130 тысяч
Антон Соснин – 130 тысяч
Вадим Черный – 130 тысяч
Гиля – 130 тысяч
Константин Корж – 130 тысяч (вероятно, покинет команду)
Мушвиг Рзаев – 120 тысяч
Табрик – 110 тысяч
Аюб – 100 тысяч
Гриня – 90 тысяч
Макей – 90 тысяч
Иззо – 90 тысяч
Сергей Киряков – 80 тысяч
Алишер Рахимов – 80 тысяч
Эдуард Саргсян – 75 тысяч
Кроха – 40 тысяч
Виктор Щекочихин – 20-30 тысяч
Леонид Романов – 20-30 тысяч
Менеджмент и тренерский штаб:
Игорь Звездин – 220 тысяч
Артем Хачатурян – 130 тысяч
Ассистент главного тренера – 120-130 тысяч
Тренер вратарей – 110 тысяч