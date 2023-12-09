Давыдов, Мазур и Бельга – самые высокооплачиваемые игроки «Броуков». Клуб раскрыл зарплаты игроков и персонала

Теги Антон Соснин Иван Зириков Сергей Киряков Илья Гилязутдинов Илья Мазуров Даниил Макеев Евгений Плешко Вадим Черный деньги Константин Корж Winline Медиалига БроукБойз Илья Давыдов «Гриня» Григорий Коробов Алишер Рахимов Леонид Романов Виктор Щекочихин Дмитрий Крохин Мушвиг Рзаев Эдуард Саргсян Табриз Мирзоалиев Артем Хачатурян Аюб Эльмабрук Игорь Звездин Медиафутбол

«БроукБойз» раскрыли зарплаты игроков и персонала.

Игроки:

Илья Давыдов – 150 тысяч
Мазур – 150 тысяч
Бельга – 150 тысяч
Иван Зириков – 130 тысяч
Жекич – 130 тысяч
Антон Соснин – 130 тысяч
Вадим Черный – 130 тысяч
Гиля – 130 тысяч
Константин Корж – 130 тысяч (вероятно, покинет команду)
Мушвиг Рзаев – 120 тысяч
Табрик – 110 тысяч
Аюб – 100 тысяч
Гриня – 90 тысяч
Макей – 90 тысяч
Иззо – 90 тысяч
Сергей Киряков – 80 тысяч
Алишер Рахимов – 80 тысяч
Эдуард Саргсян – 75 тысяч
Кроха – 40 тысяч
Виктор Щекочихин – 20-30 тысяч
Леонид Романов – 20-30 тысяч

Менеджмент и тренерский штаб:

Игорь Звездин – 220 тысяч
Артем Хачатурян – 130 тысяч
Ассистент главного тренера – 120-130 тысяч
Тренер вратарей – 110 тысяч

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