Давыдов, Мазур и Бельга – самые высокооплачиваемые игроки «Броуков». Клуб раскрыл зарплаты игроков и персонала

«БроукБойз» раскрыли зарплаты игроков и персонала.

Игроки:

Илья Давыдов – 150 тысяч

– 150 тысяч

Бельга – 150 тысяч

– 130 тысяч

Жекич – 130 тысяч

– 130 тысяч

Вадим Черный – 130 тысяч

– 130 тысяч

– 130 тысяч (вероятно, покинет команду)

Мушвиг Рзаев – 120 тысяч

Табрик – 110 тысяч

Аюб – 100 тысяч

Гриня – 90 тысяч

Макей – 90 тысяч

Иззо – 90 тысяч

Сергей Киряков – 80 тысяч

Алишер Рахимов – 80 тысяч

Эдуард Саргсян – 75 тысяч

Кроха – 40 тысяч

Виктор Щекочихин – 20-30 тысяч

Леонид Романов – 20-30 тысяч

Менеджмент и тренерский штаб:

Игорь Звездин – 220 тысяч

Артем Хачатурян – 130 тысяч

Ассистент главного тренера – 120-130 тысяч

Тренер вратарей – 110 тысяч