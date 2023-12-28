Главный тренер 2Drots Кузнецов отказался возглавить «Енисей» (Иван Карпов)
Дмитрий Кузнецов принял решение остаться в 2Drots.
По информации инсайдера Ивана Карпова, 2Drots продлили контракт с букмкекерской компанией «Фонбет» еще на год.
Основная цель проекта 2D – эволюция от любительской до профессиональной команды вместе с тренерским штабом Кузнецова.
Тем не менее сотрудничество с букмекером накладывает на клуб определенные ограничения: в частности, 2D не смогут участвовать в МКС из-за другого титульного спонсора турнира.
Ранее сообщалось, что Кузнецов может возглавить «Енисей», который предлагал ему зарплату 500 тысяч рублей в месяц.
Сам тренер объяснил свои сомнения по поводу переезда в Красноярск болезнью отца.