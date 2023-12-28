Главный тренер 2Drots Кузнецов отказался возглавить «Енисей» (Иван Карпов)

Дмитрий Кузнецов принял решение остаться в 2Drots.

По информации инсайдера Ивана Карпова, 2Drots продлили контракт с букмкекерской компанией «Фонбет» еще на год.

Основная цель проекта 2D – эволюция от любительской до профессиональной команды вместе с тренерским штабом .

Тем не менее сотрудничество с букмекером накладывает на клуб определенные ограничения: в частности, 2D не смогут участвовать в из-за другого титульного спонсора турнира.

Ранее сообщалось, что Кузнецов может возглавить « », который предлагал ему зарплату 500 тысяч рублей в месяц.

Сам тренер объяснил свои сомнения по поводу переезда в Красноярск болезнью отца.