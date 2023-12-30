Геннадий Орлов: «Главное событие 2023-го – в России, в принципе, остался футбол. Играет сборная, развивается Медиалига»
Геннадий Орлов рассказал о главном событии в российском футболе в 2023 году.
«Главное футбольное событие уходящего года – это то, что у нас, в принципе, остался футбол. Закончился прошлый чемпионат, идет нынешний. Сборная России тоже играет.
Плюс активно развивается Медиалига. Футбол, несмотря на все сложности, остается в России. Это очень важно», – сказал футбольный комментатор и журналист.
Зарплаты остались на уровне.
Цветёт и пахнет наш футбол.
А главное - медиалига!