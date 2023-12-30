Геннадий Орлов: «Главное событие 2023-го – в России, в принципе, остался футбол. Играет сборная, развивается Медиалига»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Геннадий Орлов Winline Медиалига Медиафутбол

Геннадий Орлов рассказал о главном событии в российском футболе в 2023 году.

«Главное футбольное событие уходящего года – это то, что у нас, в принципе, остался футбол. Закончился прошлый чемпионат, идет нынешний. Сборная России тоже играет.

Плюс активно развивается Медиалига. Футбол, несмотря на все сложности, остается в России. Это очень важно», – сказал футбольный комментатор и журналист.

 

 

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4 комментария
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А я дома в настольный хоккей играю и в карманный бильярд. Жизнь продолжается!!!
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Канеш всё хорошо.
Зарплаты остались на уровне.
Цветёт и пахнет наш футбол.
А главное - медиалига!
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В принципе
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