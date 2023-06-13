Карпин о матче России со сборной Медиалиги: «Вы серьезно или издеваетесь? Вызвать профессиональных игроков из отпуска, тренировать их неделю, чтобы сыграть… С кем вы сказали?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Winline Медиалига Футбол

Валерий Карпин скептически относится к матчу со сборной Winline Медиалиги.

– Окей, понятно, что сборная Камеруна отказалась играть товарищеский матч с нами. Это неприятно. Но нельзя было собрать команду на неделе и сыграть выставочный матч со сборной Медиалиги, например. Чтобы пришел народ, посмотрел футбол.

– Вы серьезно или издеваетесь?

– Серьезно.

– Тогда больше не о чем говорить на эту тему. То есть вызвать профессиональных футболистов из отпуска, тренировать их неделю, чтобы сыграть… С кем вы сказали? Со сборной Медиалиги? 

– Да.

– Вы это серьезно, да?

– Я понимаю, что в этом нет никакого спортивного интереса. Это больше про шоу.

– Тогда зачем мне в отпуске собирать людей? Чтобы они в свои клубы вернулись с травмами? В любой игре и тренировке можно получить повреждение.

Но когда игра со сборной какой-то страны, и футболисты находятся в форме и тонусе – это одна ситуация. Но вот как объяснить травму, полученную в матче со сборной Медиалиги? – сказал главный тренер сборной России.

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45 комментариев

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Спартак Уокер
Валера правильно говорит , совсем уже до маразма дожили сборной с блогерами играть.
+107
-5
+102
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СБГ СПБ
Медиалига - это порнуха, а не футбол
+49
-6
+43
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Григорий Молотков
Ответ Спартак Уокер
Валера правильно говорит , совсем уже до маразма дожили сборной с блогерами играть.
этот маразм в принципе на уровне поехать в июне на асфальте играть со сборными средними азии в +40
+18
-4
+14
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Кеша
Журналисты не профессиональные из пионерской правды пришли. Достали уже Карпина.
+15
-4
+11
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Pasta
Валера полностью прав, журналист дилетант, не разбирающийся в спорте абсолютно, раз задает такие вопросы и для него "ну чо, собраться и сыграть трудно чтоли" - это его посыл в его вопросах.
+14
-6
+8
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Розе Ротенбергино
Я в этой сфере не кручусь, но так понимаю, что в спортивной журналистике работают в большинстве школьники
+9
-1
+8
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Alexander Prokofyev
Ответ СБГ СПБ
Медиалига - это порнуха, а не футбол
Дзюба должен в таком поучаствовать
+9
-1
+8
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damondiamond
можно ещё со сборной КВН
+5
-1
+4
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MishaFCZ
Ответ Спартак Уокер
Валера правильно говорит , совсем уже до маразма дожили сборной с блогерами играть.
Да там блоггеров нет давно.
Там люди из фнл.
+3
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+3
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Sgi
Уровень журналиста просто прекрасен 🤦🏻‍♂️
+4
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Контрольный выстрел
Тут соглашусь. Реально утомили с этой Медиалигой. Пускай в цирке с медведями играют 🤡
+4
-1
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Спартак Уокер
Ответ Григорий Молотков
этот маразм в принципе на уровне поехать в июне на асфальте играть со сборными средними азии в +40
А и с ними вроде и не будут играть вроде все отменили, или я ошибаюсь?
+3
-1
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Lindeman
Можно создать Россия-25, назначить главным тренером Мостового и играть там со всякими блогерами, актёрами и даже можно с хоккейной Россией-25
+2
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Сергей Жарковский
Послал и правильно сделал, нужно было ещё пункт назначения по-взрослому сказать!
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Гур
Красным мячом 🤣
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kombat87
Слушайте, медиалига откровенная и лютая срань, сколько можно её пиарить?
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Gaizka Mendieta Zabala
На пресс-конференцию тренера сборной надо приходить подготовленными.
А то наденут розовые сопли и считаю себя журналистами.
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igls54
Ну и ...послал их Валера
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Вечно в бане
Ответ Спартак Уокер
Валера правильно говорит , совсем уже до маразма дожили сборной с блогерами играть.
Ладно бы ещё с блогерами, это полбеды. А со сборной чуваков уровня второй лиги, у которой на всех два канала на ютубе, и один блогер глубоко на банке для красоты, уж точно нет никакого смысла.
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Сергей
А вот и дно
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Гегенпрессинг Рангника
База от пуделя, медиалига интересно максимум 14летним
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Gaizka Mendieta Zabala
Ответ Розе Ротенбергино
Я в этой сфере не кручусь, но так понимаю, что в спортивной журналистике работают в большинстве школьники
Школа Уткина
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Филипп Петров
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Ilovethisgame77
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👏👏👏
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Lindeman
Ответ elkipalki
Зачем Мостового? Есть же второй ротенберг
Мостовому нужнее
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