Карпин о матче России со сборной Медиалиги: «Вы серьезно или издеваетесь? Вызвать профессиональных игроков из отпуска, тренировать их неделю, чтобы сыграть… С кем вы сказали?»
Валерий Карпин скептически относится к матчу со сборной Winline Медиалиги.
– Окей, понятно, что сборная Камеруна отказалась играть товарищеский матч с нами. Это неприятно. Но нельзя было собрать команду на неделе и сыграть выставочный матч со сборной Медиалиги, например. Чтобы пришел народ, посмотрел футбол.
– Вы серьезно или издеваетесь?
– Серьезно.
– Тогда больше не о чем говорить на эту тему. То есть вызвать профессиональных футболистов из отпуска, тренировать их неделю, чтобы сыграть… С кем вы сказали? Со сборной Медиалиги?
– Да.
– Вы это серьезно, да?
– Я понимаю, что в этом нет никакого спортивного интереса. Это больше про шоу.
– Тогда зачем мне в отпуске собирать людей? Чтобы они в свои клубы вернулись с травмами? В любой игре и тренировке можно получить повреждение.
Но когда игра со сборной какой-то страны, и футболисты находятся в форме и тонусе – это одна ситуация. Но вот как объяснить травму, полученную в матче со сборной Медиалиги? – сказал главный тренер сборной России.
Там люди из фнл.
А то наденут розовые сопли и считаю себя журналистами.