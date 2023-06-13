Карпин о матче России со сборной Медиалиги: «Вы серьезно или издеваетесь? Вызвать профессиональных игроков из отпуска, тренировать их неделю, чтобы сыграть… С кем вы сказали?»

Валерий Карпин скептически относится к матчу со сборной Winline Медиалиги.

– Окей, понятно, что сборная Камеруна отказалась играть товарищеский матч с нами. Это неприятно. Но нельзя было собрать команду на неделе и сыграть выставочный матч со сборной Медиалиги, например. Чтобы пришел народ, посмотрел футбол.

– Вы серьезно или издеваетесь?

– Серьезно.

– Тогда больше не о чем говорить на эту тему. То есть вызвать профессиональных футболистов из отпуска, тренировать их неделю, чтобы сыграть… С кем вы сказали? Со сборной Медиалиги?

– Да.

– Вы это серьезно, да?

– Я понимаю, что в этом нет никакого спортивного интереса. Это больше про шоу.

– Тогда зачем мне в отпуске собирать людей? Чтобы они в свои клубы вернулись с травмами? В любой игре и тренировке можно получить повреждение.

Но когда игра со сборной какой-то страны, и футболисты находятся в форме и тонусе – это одна ситуация. Но вот как объяснить травму, полученную в матче со сборной ? – сказал главный тренер сборной России.