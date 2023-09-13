Тренер вратарей «Амкала» Спиряков: «Агкацев и Сафонов могли бы быть первыми номерами любого клуба РПЛ или середняка из европейского чемпионата»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Краснодар Денис Адамов Матвей Сафонов Амкал Станислав Агкацев Евгений Спиряков Winline Медиалига Медиафутбол

Евгений Спиряков высказался о голкиперах «Краснодара».

– У «Краснодара» самые крутые вратари в России прямо сейчас?

– У «Краснодара» в данный момент выстрелила длительная система, которая работала на рост и прогресс молодых футболистов. Поэтому сейчас мы имеем в сборной России 2 вратаря «Краснодара». Более того, Агкацев всегда вызывался в молодежную сборную, как и Сафонов.

Надо заметить, что у «Зенита» Адамов – он все-таки воспитанник «Краснодара». То есть Агкацев, Адамов и Сафонов – это 3 вратаря из «Краснодара». Видно, что система выстрелила.

– Возможно ли прогрессировать в «Краснодаре», тренируясь с крутым Сафоновым, но играя только в Кубке?

– Прогрессировать, играя только в Кубке России, вполне возможно, так как сейчас матчей в Кубке России много. Имея сильного конкурента на тренировках, ты прибавляешь. Еще у Стаса есть сильная игра ногами. Сафонов сейчас начинает прогрессировать в этом аспекте, а у Стаса всегда это было большим преимуществом.

– Есть ли у Агкацева потолок? Он мог бы быть первым номером любого клуба РПЛ или может претендовать и на Европу?

– Ни у кого нет потолка. Если человек играет в РПЛ и тянет на уровне сборной – точно нет потолка. Я уверен, что и он, и Матвей мог бы быть первыми номерами любого клуба РПЛ или середняка из европейского чемпионата», – сказал тренер вратарей «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

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5 комментариев

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pav11k
Стас Агкацев и правда хорош. Концовку прошлого сезона, когда стал основным, провёл классно. Жаль, не удалось Кубок России выиграть
+4
0
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Evgeny Trifonov
а камень если кинуть в воду, будет мокрый.
+1
0
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Артём Никулин
Ответ Alex608
Просто, кто такой Евгений Спиряков????😐😐😐
Тренер вратарей «Амкала». Специально для вас написали
+1
0
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Alex608
Просто, кто такой Евгений Спиряков????😐😐😐
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-1
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Сергей К
Ответ Evgeny Trifonov
а камень если кинуть в воду, будет мокрый.
Все терминаторы становятся жидкими...
0
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