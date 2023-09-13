Тренер вратарей «Амкала» Спиряков: «Агкацев и Сафонов могли бы быть первыми номерами любого клуба РПЛ или середняка из европейского чемпионата»

Евгений Спиряков высказался о голкиперах «Краснодара».

– У «Краснодара» самые крутые вратари в России прямо сейчас?

– У «Краснодара» в данный момент выстрелила длительная система, которая работала на рост и прогресс молодых футболистов. Поэтому сейчас мы имеем в сборной России 2 вратаря «Краснодара». Более того, Агкацев всегда вызывался в молодежную сборную, как и Сафонов.

Надо заметить, что у «Зенита» Адамов – он все-таки воспитанник «Краснодара». То есть Агкацев, Адамов и Сафонов – это 3 вратаря из «Краснодара». Видно, что система выстрелила.

– Возможно ли прогрессировать в «Краснодаре», тренируясь с крутым Сафоновым, но играя только в Кубке?

– Прогрессировать, играя только в Кубке России, вполне возможно, так как сейчас матчей в Кубке России много. Имея сильного конкурента на тренировках, ты прибавляешь. Еще у Стаса есть сильная игра ногами. Сафонов сейчас начинает прогрессировать в этом аспекте, а у Стаса всегда это было большим преимуществом.

– Есть ли у Агкацева потолок? Он мог бы быть первым номером любого клуба РПЛ или может претендовать и на Европу?

– Ни у кого нет потолка. Если человек играет в РПЛ и тянет на уровне сборной – точно нет потолка. Я уверен, что и он, и Матвей мог бы быть первыми номерами любого клуба РПЛ или середняка из европейского чемпионата», – сказал тренер вратарей «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

Сафонов сыграл за сборную в перчатках от Спирякова. Как это стало возможным?

Разыгрываем перчатки Spire как у Сафонова в нашем медиафутбольном телеграм-канале