Владислав Радимов: «Я стеснялся Уткина, а сейчас мне пофиг, есть он или нет»

Владислав Радимов рассказал, что он делает хуже всего.

«Я ужасно теряюсь в компании медийных людей. Я очень долго вхожу их в компанию. Мне сразу в это очень сложно попасть.

Но потом, когда я осваиваюсь, мне сразу становится хорошо, как с тобой [с ] 30 лет назад. Я тебя стеснялся, а сейчас мне пофигу, есть ты или нет», – рассказал главный тренер « ».