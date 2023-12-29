Владислав Радимов: «Я стеснялся Уткина, а сейчас мне пофиг, есть он или нет»
Владислав Радимов рассказал, что он делает хуже всего.
«Я ужасно теряюсь в компании медийных людей. Я очень долго вхожу их в компанию. Мне сразу в это очень сложно попасть.
Но потом, когда я осваиваюсь, мне сразу становится хорошо, как с тобой [с Василием Уткиным] 30 лет назад. Я тебя стеснялся, а сейчас мне пофигу, есть ты или нет», – рассказал главный тренер «Чисто Питер».
а он точно про Уткина... не про Таню Буланову?
Дай же ответ, что не позабыл меня…))