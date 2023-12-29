Владислав Радимов: «Я стеснялся Уткина, а сейчас мне пофиг, есть он или нет»

Теги Владислав Радимов Василий Уткин Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов рассказал, что он делает хуже всего.

«Я ужасно теряюсь в компании медийных людей. Я очень долго вхожу их в компанию. Мне сразу в это очень сложно попасть.

Но потом, когда я осваиваюсь, мне сразу становится хорошо, как с тобой [с Василием Уткиным] 30 лет назад. Я тебя стеснялся, а сейчас мне пофигу, есть ты или нет», – рассказал главный тренер «Чисто Питер».

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12 комментариев
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Ответ ster3
А Радимов сам разве не медийное лицо?
опухшее лицо
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Радимов: «Я стеснялся Уткина, а сейчас мне пофиг, ест он или нет»
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Его Вася сожрет и не подавится
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Мне тоже пофиг.
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Уткин вне всяких сомнений должен указать Радимову на его место...
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Когда днюет и ночует на пригазовом ТВ, а Васю отстранили, то чего его стесняться.
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А Радимов сам разве не медийное лицо?
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квадратные скобки...
а он точно про Уткина... не про Таню Буланову?
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Где ж ты, мой свет, бродишь голову склоня,
Дай же ответ, что не позабыл меня…))
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что можно делать хуже всего,входить в медийные компании
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