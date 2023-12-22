Радимов о конфликте с президентом 2Drots Некитом: «Раз он певец, пусть споет перед игрой. «Красная помада» – неплохая песня»

Теги Владислав Радимов Газпром Арена (Крестовский) «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Некит 2Drots Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов высказался о конфликте с Некитом 2Drots.

«Я с первых дней в медиафутболе дал понять – прыгать первыми намерений нет, но «вбросы» готов разбирать по фактам и отвечать по существу. Срач со Слоном тому подтверждение. Приятно, что в итоге все удалось свернуть в дружеское русло: потом мы пообщались лично – классный пацан, без агрессии. Кажется, так и должны решаться конфликты в Медиалиге.

Еще один нашумевший конфликт – мое предложение Некиту (президенту 2Drots – Sports.ru) исполнить трек «Красная помада» перед матчем «ЧП» и 2Drots. Конечно, я не слушал треки Некита, я и про его музыкальную карьеру не знал. Но накануне нашего матча он давал большое интервью, и там прозвучала эта песня.

«Дроты» тогда ставили нам и лиге странный ультиматум: «Или мы играем против «ЧП» на «Газпром Арене», или не играем вообще». Дерзкое заявление. Я подумал, что окей – футболисты хотя бы выйдут на поле и покажут себя. А что Некит? Раз он певец, пусть споет перед матчем.

Песня, кстати, неплохая, легкая, романтичная, не грузит – для молодежи в самый раз. Уверен, никто не был бы против насладиться ей перед игрой. Но, увы, с самоиронией не у всех порядок. Жаль, что с Никитой не удается решить проблемы так же легко, как со Слоном», – сказал главный тренер «Чисто Питер».

Новый пост Радимова: объяснил проблему Медиалиги на примере «Реала» c «Барсой», сравнил отказ от сборной с «Письмом четырнадцати»

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3 комментария
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Влад, ты же знаешь как с такими певичками обращаться. Сам был женат на такой. ахаха
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Радим давно в лыч не получал
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