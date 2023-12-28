«Иногда в МФЛ творится полный треш. Но оттуда можно взять лучшее и привнести в фигурное катание». Галлямов о медиафутболе

Александр Галлямов высказался о медиафутболе.

– Дмитрий Козловский отшутился, что все твои гифки в телеграм-канале – история из Медиалиги, но это же правда так.

– У нас стопроцентный спорт, повторюсь, должна быть грань. Нужно думать, что публиковать. А в Медиалиге это все интересно реализовано, это цепляет, дарит большие просмотры и подкупает новую аудиторию. Часто прорабатываем план публикаций наперед, чтобы быть готовым, а кое‑что, как крот при подсчете баллов, например, приходят внезапно.

– В Медиалиге бывает и жестче.

– Порой там творится полный треш (смеется). Но это и есть полностью медийная история, а у нас спорт, который можно только разбавлять такими историями. Тут не получится с плохим катанием выехать на первое место за счет каких‑то мемов.

– То есть можно взять лучшее оттуда и привнести в фигурное катание?

– Определенно, почему бы и нет.

Галлямов в четвертом сезоне Winline Медиалиги находился в заявке «Чисто Питер». Это медиафутбольная команда «Зенита», в составе которой играют Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.