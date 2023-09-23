Галлямов об участии в футбольной Медиалиге: «Москвиной нравится, что у меня есть хобби помимо фигурного катания»

Теги Владислав Радимов Тамара Москвина сборная России пары Александр Галлямов контрольные прокаты Winline Медиалига Чисто Питер Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов рассказал о реакции тренера после игры в футбол.

В августе Галлямов дебютировал за медиафутбольный клуб «Чисто Питер». Сегодня спортсмен пропускает матч против 2DROTS.

– Почему на бровке нет Радимова?

– Владислава Николаевича сегодня нет с нами, потому что он проходит учебу в Сочи. Когда у нас были [контрольные] прокаты в Москве, он приходил в «Мегаспорт» и болел за нас.

– Ты сегодня не принимаешь участие в матче из‑за риска травмы?

– Конечно. Риск очень большой. Соперник сильный, они будут стараться играть до последней минуты, отыгрывать каждый момент. Лучше не рисковать и внести в заявку игроков, которые смогут помочь команде выиграть матч.

– Как Тамара Николаевна (Москвина) относится к твоему увлечению футболом?

– Тамара Николаевна все понимает. Она знает, насколько я увлекаюсь футболом. Мы ведь даже ставили номер, посвященный футболу. Ей нравится, что у меня есть хобби помимо фигурного катания, – сказал чемпион мира в парном катании.

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5 комментариев

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Н.Ф.
Ну, не знаю, если в этой медиалиге играют даже хотя бы во что-то отдалённо похожее на футбол, то рано или поздно Галлямов получит травму, несовместимую с выступлениями на льду.
И как он после этого в глаза Мишиной посмотрит?
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Юра Плисецкий
Хорошо, что Галлямов трезво мыслит, понимая, что начался сезон. Футбол подождёт.
Да и нервы Насти с Тамарой Николаевной нужно поберечь.
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