Галлямов о дебюте в Медиалиге: «Очень рад, что Радимов дал мне игровое время. Мяч, к сожалению, я не потрогал»

Фигурист Александр Галлямов прокомментировал свой дебют в футбольной Медиалиге.

Сегодня чемпион мира в парном катании вышел на поле за команду «Чисто Питер», которую тренирует Владислав Радимов. Его клуб обыграл NikiFilini со счетом 2:0.

«Очень рад, что Владислав Николаевич (Радимов) дал мне игровое время. Дебют случился не в лучшую погоду. Но как есть.

Мяч, к сожалению, я не потрогал. Нужно больше работать, чтобы понимать стиль игры команды. Футбол – это не только комбинации, важна и работа без мяча. В любом случае, дальше – больше», – цитирует Галлямова Sport24.

– Как часто удается тренироваться с командой?

– Самый большой перерыв был полторы недели. Мы ездили в Москву для съемки рекламы. Я решил спросить у главного тренера: «Как вы тут без меня?», он потом собрал всех в круг и говорит: «Галлям спрашивает, как у нас тут дела». Это было очень забавно.

Стараюсь два‑три раза в неделю уделять тренировкам. У нас удобное расписание тренировок по фигурному катанию. Конечно, нужно восстанавливаться после своих тренировок. Стараюсь найти для всего этого время.

– Как все совмещаешь уже с физической точки зрения?

– Когда отвлекаюсь, начинаю забывать про усталость. Я от всего абстрагируюсь, когда на футбольном поле.

– Для сегодняшнего матча ты выделил выходной?

– Да. У нас по расписанию наш выходной, решил съездить в Москву на матч.

– Сегодня непривычный для тебя формат. 11 на 11. Переживаешь?

– Для меня это абсолютно новое. Всю жизнь я играл в мини‑футбол, а тут 11 на 11. На тренировках я старался привыкнуть к такому новому для меня формату. Потихоньку включаюсь, – цитирует Галлямова «Матч ТВ».