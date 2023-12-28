«Мне присылают комментарий, что я такой-сякой, отвратительный человек». Галлямов рассказал о реакции на отказ от фото с болельщицей

Галлямов рассказал, как его назвали отвратительным человеком из-за отказа в фото.

– Многих людей, которые не особо погружены в фигурное катание, может отпугнуть аудитория: тонны комментариев, плакаты, бесконечные фанфики, подарки, цветы и посты. Как справиться с наплывом такого внимания?

– Если постоянно думать об этом, вникать и так далее – начинаешь загоняться и теряешь концентрацию на своей первичной работе. Нет смысла обращать внимание на многие вещи. Поздравления и пожелания, безусловно, приятны. За это огромное спасибо нашим болельщикам.

– Мы всегда видим какие-то неординарные подарки и, так сказать, выходки фанатов. Вспомни какую-то странную историю с болельщиками.

– О, да! Но это связано не с нашей парой, а конкретно со мной. Я уезжал из Москвы на поезде с друзьями, стоим на вокзале – ко мне подошла девушка сфотографироваться. Я смотрю на часы и понимаю, что пора бежать в вагон. Честно, я никогда и никому не отказывал в фото и автографах, но время уже поджимало.

Спустя какое-то время мне присылают комментарий, что Галлямов такой-сякой, отвратительный человек, отказал в фотографии. Этот комментарий так зафорсили, что он разлетелся везде, какие-то бешеные цифры были!

Посидел, подумал и решил тогда записать разоблачение. Зачем рассказывать какую-то историю от себя, когда все было абсолютно по-другому? Мне это вообще непонятно. Повторюсь, если люди хотят сфотографироваться, никогда не откажу.

– Твое разоблачение восприняли нормально и никаких претензий потом не было?

– Да, конечно, все всё поняли. Надеюсь, что эта девушка не держит на меня обиды. Хочется, чтобы у нее все было хорошо, – сказал чемпион мира в парном катании .