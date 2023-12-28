Александр Галлямов: «Если грамотно подходить к медийному пространству, можно неплохо поднять парное катание в узнаваемости»

Теги сборная России чемпионат России пары соцсети Александр Галлямов Фигурное катание

Галлямов рассказал, что менеджер консультирует его в вопросе ведения соцсетей.

– В какой-то момент все-таки стало понятно, что не все посты – дело твоих рук. Насколько сильно тебе помогает менеджер?

– Он меня консультирует: как нужно вести соцсети, где и как нужно фотографироваться. За счет всех его подсказок у меня прибавляется опыт, появляются идеи. Я благодарен, что у нас все так получается. Для меня это круто, учусь и развиваюсь в медийном плане.

– Совместная работа, которая идет в потоке?

– Да, я запоминаю все советы, которые буду использовать в дальнейших ситуациях.

– Но ты забавно отшутился, что посты выкладывает твой кот Кузя.

– Да, ха-ха. Я его и раньше выкладывал в социальных сетях, все комментировали и умилялись над ним. Подумал, что и при таком ответе все только улыбнутся. Надеюсь, что он реально радует всех подписчиков.

– Еще один яркий момент – на двух пресс-конференциях ты зачитал рэп. Было видно, что нервничал. Работаешь над собой в этом плане?

– Я знаю, как справиться с волнением на соревнованиях, а тут какие-то новые эмоции. Пока еще мой самый главный критик не высказал мнение, но чувствую, что там будет... Уверен, что все будет приходить с опытом, надо немножко потерпеть. Я работаю над собой во всех аспектах.

– Но с самоиронией у тебя все в полном порядке. После не самого удачного, так скажем, выступления появился мем с Эминемом и тулупами.

– Конечно, все в полном порядке, ха-ха. Я же еще выложил фото с котом, там начали добивать мемами. Всегда смешно, когда фанаты дополняют ситуации чем-то забавным.

– Читал комментарии под видео с рэпом?

– Нет, честно. Мне запретили читать комментарии во время чемпионата! У меня был пост, где я сижу в кисс-энд-крае с телефоном, но детально, правда, ничего не читал. Были очень насыщенные дни в Челябинске. Попозже обязательно отведу целый день, посмеюсь, удивлюсь.

– Будешь уделять внимание критике?

– А смысл? Лично я никакого не вижу. У людей эмоции могут не совпадать с моими. Я просто продолжу радовать болельщиков контентом. Когда люди писали, что мало пишу, то было плохо. Сейчас тысячи людей довольны потоком, а кто-то говорит, что плохо. На кого мне ориентироваться? Конечно, на тысячи.

– Чувствуешь, что это подогрело интерес, популярность немного выросла?

– Да, теперь будет что вспомнить. Скажем так, оставил след на этом чемпионате России. Если грамотно подходить к медийному пространству, то можно неплохо поднять парное катание в узнаваемости. При всей раскрученности Трусовой, Медведевой и Загитовой это сложно, но мальчики-одиночники точно ушли на этом чемпионате России на второй план.

– Можем еще что-то такое от тебя ожидать?

– Сколько еще всего впереди: чемпионат России по прыжкам, Спартакиада, ха-ха. Идеи в любом случае присутствуют. Теперь нужно готовиться к самим соревнованиям, а остальное – дело наживное, – сказал чемпион мира в парном катании Александр Галлямов.

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12 комментариев
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Если зарубу одиночников можно назвать вторым планом, то пусть они там и остаются, пожалуйста. Кринжа в медиапространстве хватает и от представителей других видов.
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У него какое-то своё понимание медийности. Туповатые шутки вряд-ли поспособствует продвижению парников в медиапространстве
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Насте терпения🙏
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Твой "реп" только отпугнёт людей.
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Почему-то все это говорят, но то ли не делают, то ли не получается:|
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"Грамотно" -- ключевое слово.🤫
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Прежде чем - и чтобы - "развиваться в медийном плане", необходимо развиваться в плане интеллектуальном и культурном. Иначе обратный ожидаемому результат может случиться.
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Косторная Вам и так неплохо подсобила. Да и Сашка вполне себе медийный. Я даже подписалась на телеграм, чтобы новых статей и гифок не пропускать))
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Похоже великий специалист у нас новый в пиаре
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Парники никогда не смогут обойти по популярности одиночников... Посмотрите соцсети
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Ответ Anna Stefan
Насте терпения🙏
На льду пара, но как только заканчивается прокат, Настя для Галлямова становится посторонним человеком. Он даже не скрывает это.
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Ответ Olga.t
На льду пара, но как только заканчивается прокат, Настя для Галлямова становится посторонним человеком. Он даже не скрывает это.
Тогда хочется надеяться, что на тренировках он не читает рэп)))
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