Галлямов рассказал, что менеджер консультирует его в вопросе ведения соцсетей.

– В какой-то момент все-таки стало понятно, что не все посты – дело твоих рук. Насколько сильно тебе помогает менеджер?

– Он меня консультирует: как нужно вести соцсети, где и как нужно фотографироваться. За счет всех его подсказок у меня прибавляется опыт, появляются идеи. Я благодарен, что у нас все так получается. Для меня это круто, учусь и развиваюсь в медийном плане.

– Совместная работа, которая идет в потоке?

– Да, я запоминаю все советы, которые буду использовать в дальнейших ситуациях.

– Но ты забавно отшутился, что посты выкладывает твой кот Кузя.

– Да, ха-ха. Я его и раньше выкладывал в социальных сетях, все комментировали и умилялись над ним. Подумал, что и при таком ответе все только улыбнутся. Надеюсь, что он реально радует всех подписчиков.

– Еще один яркий момент – на двух пресс-конференциях ты зачитал рэп. Было видно, что нервничал. Работаешь над собой в этом плане?

– Я знаю, как справиться с волнением на соревнованиях, а тут какие-то новые эмоции. Пока еще мой самый главный критик не высказал мнение, но чувствую, что там будет... Уверен, что все будет приходить с опытом, надо немножко потерпеть. Я работаю над собой во всех аспектах.

– Но с самоиронией у тебя все в полном порядке. После не самого удачного, так скажем, выступления появился мем с Эминемом и тулупами.

– Конечно, все в полном порядке, ха-ха. Я же еще выложил фото с котом, там начали добивать мемами. Всегда смешно, когда фанаты дополняют ситуации чем-то забавным.

– Читал комментарии под видео с рэпом?

– Нет, честно. Мне запретили читать комментарии во время чемпионата! У меня был пост, где я сижу в кисс-энд-крае с телефоном, но детально, правда, ничего не читал. Были очень насыщенные дни в Челябинске. Попозже обязательно отведу целый день, посмеюсь, удивлюсь.

– Будешь уделять внимание критике?

– А смысл? Лично я никакого не вижу. У людей эмоции могут не совпадать с моими. Я просто продолжу радовать болельщиков контентом. Когда люди писали, что мало пишу, то было плохо. Сейчас тысячи людей довольны потоком, а кто-то говорит, что плохо. На кого мне ориентироваться? Конечно, на тысячи.

– Чувствуешь, что это подогрело интерес, популярность немного выросла?

– Да, теперь будет что вспомнить. Скажем так, оставил след на этом чемпионате России. Если грамотно подходить к медийному пространству, то можно неплохо поднять парное катание в узнаваемости. При всей раскрученности Трусовой, Медведевой и Загитовой это сложно, но мальчики-одиночники точно ушли на этом чемпионате России на второй план.

– Можем еще что-то такое от тебя ожидать?

– Сколько еще всего впереди: чемпионат России по прыжкам, Спартакиада, ха-ха. Идеи в любом случае присутствуют. Теперь нужно готовиться к самим соревнованиям, а остальное – дело наживное, – сказал чемпион мира в парном катании .